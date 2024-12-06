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https://sarabic.ae/20241206/الهلال-السعودي-يحسم-الجدل-حول-التعاقد-مع-رونالدو-في-كأس-العالم-للأندية-1095559978.html
الهلال السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية
الهلال السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
حسم نادي "الهلال" السعودي، اليوم الجمعة، الجدل المتداول مؤخرا بشأن التعاقد مع نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T17:53+0000
2024-12-06T17:53+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي النصر السعودي
كأس العالم للأندية
أخبار كرة القدم
رياضة
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ووصف الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، ستيف كالزادا، فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي "النصر" السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأنها أشبه بـ”خيال علمي”، مؤكدا أن الوقت غير مناسب للحديث عن الانتقالات. وقال كالزادا عند سؤاله عن احتمالية التعاقد مع رونالدو: "ليس الوقت مناسبا للحديث عن اللاعبين، كريستيانو رونالدو ليس لاعبا في "الهلال"، لذا التعليق على هذا الأمر يبدو أشبه بالخيال العلمي"، وفقا لموقع "GiveMeSport". جاءت تصريحات كالزادا بعد قرعة مونديال الأندية، التي أُجريت في مدينة ميامي الأمريكية أمس الخميس، وأسفرت عن وقوع نادي "الهلال" السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب "ريال مدريد"، و"باتشوكا" المكسيكي، و"سالزبورغ" النمساوي.وستقام البطولة لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.يشار إلى أن كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي "النصر" السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد رحيله عن فريق "مانشستر يونايتد"، وسجل منذ ذلك الحين 73 هدفا، وصنع 18 آخرين في 82 مباراة.
https://sarabic.ae/20241205/قرعة-مونديال-الأندية-الهلال-السعودي-يصطدم-بالريال-والأهلي-المصري-يواجه-ميسي-1095530815.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, كأس العالم للأندية, أخبار كرة القدم, رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, كأس العالم للأندية, أخبار كرة القدم, رياضة

الهلال السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية

17:53 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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حسم نادي "الهلال" السعودي، اليوم الجمعة، الجدل المتداول مؤخرا بشأن التعاقد مع نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.
ووصف الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، ستيف كالزادا، فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي "النصر" السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأنها أشبه بـ”خيال علمي”، مؤكدا أن الوقت غير مناسب للحديث عن الانتقالات.
وقال كالزادا عند سؤاله عن احتمالية التعاقد مع رونالدو: "ليس الوقت مناسبا للحديث عن اللاعبين، كريستيانو رونالدو ليس لاعبا في "الهلال"، لذا التعليق على هذا الأمر يبدو أشبه بالخيال العلمي"، وفقا لموقع "GiveMeSport".
قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مجتمع
قرعة مونديال الأندية... الهلال السعودي يصطدم بالريال والأهلي المصري يواجه ميسي
أمس, 20:23 GMT
جاءت تصريحات كالزادا بعد قرعة مونديال الأندية، التي أُجريت في مدينة ميامي الأمريكية أمس الخميس، وأسفرت عن وقوع نادي "الهلال" السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب "ريال مدريد"، و"باتشوكا" المكسيكي، و"سالزبورغ" النمساوي.
وستقام البطولة لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.
يشار إلى أن كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي "النصر" السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 بعد رحيله عن فريق "مانشستر يونايتد"، وسجل منذ ذلك الحين 73 هدفا، وصنع 18 آخرين في 82 مباراة.
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