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https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب
"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في 14 من يونيو/ حزيران المقبل، بالولايات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T11:57+0000
2024-12-07T12:00+0000
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ومن المنتظر أن تقام مباريات دور المجموعات على مدار 13 يوما، تقام فيها 48 مواجهة، يتأهل من خلالها صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور المقبل، على أن تبدأ المواجهة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو/ تموز 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر مياميالمجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرزالمجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكاالمجموعة الرابعة: فلامينغو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكيالمجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلانالمجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - صن داونزالمجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوسالمجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورجوتشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.ويلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي مستضيف البطولة، في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو للعام 2025، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم التاسع عشر من يونيو، على أن يختتم منافساته في المجموعة الأولى بلقاء بورتو البرتغالي يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من يونيو للعام 2025.من جهته، يبدأ الهلال السعودي مشواره بلقاء ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس 18 يونيو 2025، ثم يلتقي سالزبورغ النمساوي يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم الخميس 26 من يونيو المقبل.ويفتتح الوداد المغربي لقاءاته بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء، 18 من يونيو، ثم يلتقي يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد 22 من يونيو المقبل، ويختتم مشواره بمواجهة عربية مع العين الإماراتي يوم الخميس 26 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20241206/فيفا-تزف-خبرا-سارا-لجماهير-الفرق-المشاركة-في-كأس-العالم-للأندية-1095548413.html
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كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة, نادي الأهلي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الفيفا, الأخبار
كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة, نادي الأهلي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار الفيفا, الأخبار

"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب

11:57 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 07.12.2024)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في 14 من يونيو/ حزيران المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المنتظر أن تقام مباريات دور المجموعات على مدار 13 يوما، تقام فيها 48 مواجهة، يتأهل من خلالها صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور المقبل، على أن تبدأ المواجهة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.
ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو/ تموز 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.
جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
"فيفا" تزف خبرا سارا لجماهير الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
أمس, 11:36 GMT
المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي
المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا
المجموعة الرابعة: فلامينغو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي
المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان
المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - صن داونز
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس
المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج
وتشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.
ويلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي مستضيف البطولة، في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو للعام 2025، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم التاسع عشر من يونيو، على أن يختتم منافساته في المجموعة الأولى بلقاء بورتو البرتغالي يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من يونيو للعام 2025.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
ترامب يفاجئ المشاركين في قرعة كأس العالم للأندية... فيديو
5 ديسمبر, 20:08 GMT
من جهته، يبدأ الهلال السعودي مشواره بلقاء ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس 18 يونيو 2025، ثم يلتقي سالزبورغ النمساوي يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم الخميس 26 من يونيو المقبل.

أما الترجي التونسي فيبدأ مشواره بلقاء فلامينغو البرازيلي يوم الاثنين الموافق 16 يونيو عام 2025، على أن يلتقي ليون المكسيكي يوم الجمعة 20 يونيو المقبل، ثم يختتم لقاءاته بمواجهة تشيلسي الثلاثاء 24 من يونيو للعام ذاته.

ويفتتح الوداد المغربي لقاءاته بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء، 18 من يونيو، ثم يلتقي يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد 22 من يونيو المقبل، ويختتم مشواره بمواجهة عربية مع العين الإماراتي يوم الخميس 26 من الشهر ذاته.
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