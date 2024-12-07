https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html

"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب

"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في 14 من يونيو/ حزيران المقبل، بالولايات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T11:57+0000

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ومن المنتظر أن تقام مباريات دور المجموعات على مدار 13 يوما، تقام فيها 48 مواجهة، يتأهل من خلالها صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور المقبل، على أن تبدأ المواجهة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو/ تموز 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر مياميالمجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرزالمجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكاالمجموعة الرابعة: فلامينغو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكيالمجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلانالمجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - صن داونزالمجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوسالمجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورجوتشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.ويلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي مستضيف البطولة، في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو للعام 2025، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم التاسع عشر من يونيو، على أن يختتم منافساته في المجموعة الأولى بلقاء بورتو البرتغالي يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من يونيو للعام 2025.من جهته، يبدأ الهلال السعودي مشواره بلقاء ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس 18 يونيو 2025، ثم يلتقي سالزبورغ النمساوي يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم الخميس 26 من يونيو المقبل.ويفتتح الوداد المغربي لقاءاته بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء، 18 من يونيو، ثم يلتقي يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد 22 من يونيو المقبل، ويختتم مشواره بمواجهة عربية مع العين الإماراتي يوم الخميس 26 من الشهر ذاته.

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