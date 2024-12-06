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https://sarabic.ae/20241206/فيفا-تزف-خبرا-سارا-لجماهير-الفرق-المشاركة-في-كأس-العالم-للأندية-1095548413.html
"فيفا" تزف خبرا سارا لجماهير الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
"فيفا" تزف خبرا سارا لجماهير الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
زف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خبرا سارا للجماهير التي ستشارك أنديتها في كأس العالم للأندية المقبلة والتي ستقام في الولايات المتحدة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:36+0000
2024-12-06T11:36+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار الفيفا
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ونقل موقع "فيفا إنسايد" أن إنفانتينو أعلن خلال حفل قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" التي تضم 32 فريقاً، أن كأس العالم ستخرج في جولة عالمية تشمل زيارة جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025.وأوضح إنفانتينو أن الكأس ستزور العديد من المدن الرئيسية حول العالم، حيث سيتمكن عشاق كرة القدم من رؤية الكأس عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها، وتأتي هذه الجولة التاريخية لتزيد من حماس الجماهير وتشويقهم لانطلاق البطولة.في سياق متصل، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل القرعة: "إنه يوم تاريخي، لأن اليوم ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية للمرة الأولى على الإطلاق، وحّدت رياضة كرة القدم العالم من خلال كأس العالم للمنتخبات".وتابع إنفانتينو: "استمتعنا جميعا بكأس العالم للرجال منذ عام 1930، وكأس العالم للسيدات منذ عام 1991، لكن ما كان ينقصنا هي بطولة لتحديد من هو النادي الأفضل في العالم، والآن باتت لدينا - كأس العالم للأندية فيفا، والتي تبدأ حقبة جديدة في كرة القدم للأندية".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أجرى، أمس الخميس، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مدينة ميامي الأمريكية، ليتم تحديد مجموعات النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد.ويشارك 32 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا، وتم توزيع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لكل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16.وضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، والأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، حيث سيلتقي الأهلي وإنترميامي في مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل.
https://sarabic.ae/20241205/قرعة-كأس-العالم-للأندية-3-مواجهات-محتملة-تنتظر-ميسي-1095521117.html
https://sarabic.ae/20241114/تقنية-فيديو-للمدربين-فيفا-يدرس-قانونا-جديدا-لتغيير-شكل-كرة-القدم-1094792816.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا

"فيفا" تزف خبرا سارا لجماهير الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

11:36 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورجياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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زف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خبرا سارا للجماهير التي ستشارك أنديتها في كأس العالم للأندية المقبلة والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.
ونقل موقع "فيفا إنسايد" أن إنفانتينو أعلن خلال حفل قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" التي تضم 32 فريقاً، أن كأس العالم ستخرج في جولة عالمية تشمل زيارة جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025.
وأوضح إنفانتينو أن الكأس ستزور العديد من المدن الرئيسية حول العالم، حيث سيتمكن عشاق كرة القدم من رؤية الكأس عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها، وتأتي هذه الجولة التاريخية لتزيد من حماس الجماهير وتشويقهم لانطلاق البطولة.
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
مجتمع
قرعة كأس العالم للأندية.. 3 مواجهات محتملة تنتظر ميسي
أمس, 14:27 GMT
في سياق متصل، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل القرعة: "إنه يوم تاريخي، لأن اليوم ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية للمرة الأولى على الإطلاق، وحّدت رياضة كرة القدم العالم من خلال كأس العالم للمنتخبات".
وتابع إنفانتينو: "استمتعنا جميعا بكأس العالم للرجال منذ عام 1930، وكأس العالم للسيدات منذ عام 1991، لكن ما كان ينقصنا هي بطولة لتحديد من هو النادي الأفضل في العالم، والآن باتت لدينا - كأس العالم للأندية فيفا، والتي تبدأ حقبة جديدة في كرة القدم للأندية".
مراسم افتتاح كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
مجتمع
"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم
14 نوفمبر, 12:03 GMT
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أجرى، أمس الخميس، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مدينة ميامي الأمريكية، ليتم تحديد مجموعات النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد.
ويشارك 32 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا، وتم توزيع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لكل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16.
وضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، والأهلي المصري، وإنتر ميامي الأمريكي، حيث سيلتقي الأهلي وإنترميامي في مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل.
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