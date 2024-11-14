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https://sarabic.ae/20241114/تقنية-فيديو-للمدربين-فيفا-يدرس-قانونا-جديدا-لتغيير-شكل-كرة-القدم-1094792816.html
"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم
"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إجراء تعديلات على قوانين تقنية حكم الفيديو "الفار". 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T12:03+0000
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أخبار كرة القدم
أخبار الفيفا
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وذكرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أنه بهدف التقليل من الأخطاء التحكيمية في المباريات، يدرس "فيفا" إجراء تعديلات على قوانين تقنية حكم الفيديو "الفار".ويعكف "فيفا" على تطوير تقنية حكم الفيديو حتى يمنح المدربين حق الطعن على قرار طاقم التحكيم الذي يعتبرونه خطأ مرتين على الأقل في كل مباراة، على أن يكون النظام الجديد باسم "VFS" أو نظام دعم الفيديو في كرة القدم.فيما تم اختبار النظام الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في شهر آذار/مارس الماضي، أثناء إقامة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.ونقلت الصحيفة عن بييرلويجي كولينا، الحكم السابق الذي يرأس حاليا لجنة الحكام بـ"فيفا"، أنه "سيتم تحليل التجارب خلال هاتين المسابقتين بعناية، لكن حتى الآن لم نلاحظ أي شيء غير متوقع".وبإمكان كل مدرب، وفي النظام الجديد، طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيديو مرتين في المباراة الواحدة، وفي حالة كان قرار الحكم مؤيدا لطلب هذا المدرب في المرة الأولى سيكون من حقه تحدي قرار الحكم مرة ثانية، وفي حال أيد الحكم قراره سيخصم التحدي الثاني منه.ولفتت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يأمل في الحصول على موافقة اللجنة الدولي للحكام من أجل إضافة النظام الجديد في بطولات إضافية حتى يستخدم بداية من الموسم المقبل بشكل تدريجي.
https://sarabic.ae/20241111/فيفا-يعلن-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-2025-1094695970.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا

"تقنية فيديو للمدربين"... "فيفا" يدرس قانونا جديدا لتغيير شكل كرة القدم

12:03 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمراسم افتتاح كأس العالم "فيفا" روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو
مراسم افتتاح كأس العالم فيفا روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إجراء تعديلات على قوانين تقنية حكم الفيديو "الفار".
وذكرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أنه بهدف التقليل من الأخطاء التحكيمية في المباريات، يدرس "فيفا" إجراء تعديلات على قوانين تقنية حكم الفيديو "الفار".
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
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11 نوفمبر, 18:17 GMT
ويعكف "فيفا" على تطوير تقنية حكم الفيديو حتى يمنح المدربين حق الطعن على قرار طاقم التحكيم الذي يعتبرونه خطأ مرتين على الأقل في كل مباراة، على أن يكون النظام الجديد باسم "VFS" أو نظام دعم الفيديو في كرة القدم.
فيما تم اختبار النظام الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في شهر آذار/مارس الماضي، أثناء إقامة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما وتحت 20 عاما.
ونقلت الصحيفة عن بييرلويجي كولينا، الحكم السابق الذي يرأس حاليا لجنة الحكام بـ"فيفا"، أنه "سيتم تحليل التجارب خلال هاتين المسابقتين بعناية، لكن حتى الآن لم نلاحظ أي شيء غير متوقع".
وبإمكان كل مدرب، وفي النظام الجديد، طلب ذهاب الحكم لتقنية الفيديو مرتين في المباراة الواحدة، وفي حالة كان قرار الحكم مؤيدا لطلب هذا المدرب في المرة الأولى سيكون من حقه تحدي قرار الحكم مرة ثانية، وفي حال أيد الحكم قراره سيخصم التحدي الثاني منه.
ولفتت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يأمل في الحصول على موافقة اللجنة الدولي للحكام من أجل إضافة النظام الجديد في بطولات إضافية حتى يستخدم بداية من الموسم المقبل بشكل تدريجي.
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