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https://sarabic.ae/20240901/-فيفا-يطرح-إيماءة-الأذرع-المتقاطعة-لمكافحة-العنصرية-خلال-مباريات-كرة-القدم-1092269394.html
"فيفا" يطرح إيماءة "الأذرع المتقاطعة" لمكافحة العنصرية خلال مباريات كرة القدم
"فيفا" يطرح إيماءة "الأذرع المتقاطعة" لمكافحة العنصرية خلال مباريات كرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،عن طرحه مبادرة جديدة تدعى "الأذرع المتقاطعة"، للمساعدة في مكافحة العنصرية خلال مباريات كرة القدم. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T07:13+0000
2024-09-01T07:13+0000
مجتمع
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وقال "فيفا" في بيان له: "بعد الموافقة بالإجماع في مؤتمر "فيفا" الـ74 في بانكوك بتايلاند في 17 مايو/ أيار 2024، ستصبح إيماءة "الأذرع المتقاطعة" العالمية للإشارة إلى الإساءة العنصرية، جزءا من بروتوكول كرة القدم عند تنفيذها في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا 2024".وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مبادرة "لا للعنصرية"، التي ستمكن أفراد كرة القدم مثل اللاعبين والحكام ومسؤولي الفريق، سيتم "تنفيذها كجزء من الإجراء المكون من ثلاث خطوات" في البطولة، التي انطلقت أمس السبت.وأضاف "فيفا" أنه "من خلال وضع أيديهم على المعصمين، سيتمكن اللاعبون من الإشارة بشكل مباشر إلى الحكم بأنهم مستهدفين بإساءة عنصرية، مما يدفع الحكم إلى بدء إجراء من 3 خطوات، مع الخطوة الأولى، سيتم إيقاف المباراة، وإذا استمرت الإساءة، فسيتم تعليق المباراة، مع خروج اللاعبين وحكام المباراة من الملعب، أما في حالة عدم توقف الحادث، في الخطوة الثالثة، سيتم إلغاء المباراة".وفي إطار سياسة عدم التسامح مطلقا مع التمييز، قال "فيفا" إن لفتة "لا للعنصرية" ستطبق في جميع مسابقات "فيفا".وقال رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن "مكافحة العنصرية هي شيء نحتاج جميعًا إلى الوقوف والقيام به معا".وشكر إنفانتينو أعضاء "فيفا" على "تصميمهم وجهودهم" في مكافحة العنصرية في كرة القدم.وأضاف: "يتعين علينا جميعا العمل مع الحكومات والسلطات الشرطية لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون بتدمير رياضتنا بالعنصرية. والآن نتخذ إجراءات حازمة لا لبس فيها".يشار إلى أن "فيفا" يكافح الإساءة العنصرية والتمييز في كرة القدم العالمية منذ سنوات، وقد أطلقت سابقا حملة "لا للتمييز" في كأس العالم 2022 في قطر، لرفع مستوى الوعي وتثقيف الناس، واتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال التمييز في اللعبة.وفي إطار هذه الحملة، تم عرض "رسائل قوية لا لبس فيها" على الشاشات الكبيرة واللوحات الإعلانية بالقرب من الملعب في الملاعب.
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أخبار الفيفا, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
أخبار الفيفا, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

"فيفا" يطرح إيماءة "الأذرع المتقاطعة" لمكافحة العنصرية خلال مباريات كرة القدم

07:13 GMT 01.09.2024
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
كرة قدم
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،عن طرحه مبادرة جديدة تدعى "الأذرع المتقاطعة"، للمساعدة في مكافحة العنصرية خلال مباريات كرة القدم.
وقال "فيفا" في بيان له: "بعد الموافقة بالإجماع في مؤتمر "فيفا" الـ74 في بانكوك بتايلاند في 17 مايو/ أيار 2024، ستصبح إيماءة "الأذرع المتقاطعة" العالمية للإشارة إلى الإساءة العنصرية، جزءا من بروتوكول كرة القدم عند تنفيذها في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا 2024".
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مبادرة "لا للعنصرية"، التي ستمكن أفراد كرة القدم مثل اللاعبين والحكام ومسؤولي الفريق، سيتم "تنفيذها كجزء من الإجراء المكون من ثلاث خطوات" في البطولة، التي انطلقت أمس السبت.
وأضاف "فيفا" أنه "من خلال وضع أيديهم على المعصمين، سيتمكن اللاعبون من الإشارة بشكل مباشر إلى الحكم بأنهم مستهدفين بإساءة عنصرية، مما يدفع الحكم إلى بدء إجراء من 3 خطوات، مع الخطوة الأولى، سيتم إيقاف المباراة، وإذا استمرت الإساءة، فسيتم تعليق المباراة، مع خروج اللاعبين وحكام المباراة من الملعب، أما في حالة عدم توقف الحادث، في الخطوة الثالثة، سيتم إلغاء المباراة".
وفي إطار سياسة عدم التسامح مطلقا مع التمييز، قال "فيفا" إن لفتة "لا للعنصرية" ستطبق في جميع مسابقات "فيفا".
وقال رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن "مكافحة العنصرية هي شيء نحتاج جميعًا إلى الوقوف والقيام به معا".
وأضاف إنفانتينو أن "تنفيذ مبادرة "لا للعنصرية" في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 في كولومبيا هو خطوة أولى أساسية لتمكين اللاعبين في جميع أنحاء العالم، والآن بعد أن تم ترسيخها في الإجراء المكون من 3 خطوات، نتطلع إلى رؤية هذا الأمر ينتشر في جميع أنحاء العالم لتحقيق أقصى قدر من التأثير"، مضيفا أن جميع أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 أيّدوا ذلك بالإجماع في مؤتمر "فيفا".
وشكر إنفانتينو أعضاء "فيفا" على "تصميمهم وجهودهم" في مكافحة العنصرية في كرة القدم.
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وأضاف: "يتعين علينا جميعا العمل مع الحكومات والسلطات الشرطية لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون بتدمير رياضتنا بالعنصرية. والآن نتخذ إجراءات حازمة لا لبس فيها".
يشار إلى أن "فيفا" يكافح الإساءة العنصرية والتمييز في كرة القدم العالمية منذ سنوات، وقد أطلقت سابقا حملة "لا للتمييز" في كأس العالم 2022 في قطر، لرفع مستوى الوعي وتثقيف الناس، واتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال التمييز في اللعبة.
وفي إطار هذه الحملة، تم عرض "رسائل قوية لا لبس فيها" على الشاشات الكبيرة واللوحات الإعلانية بالقرب من الملعب في الملاعب.
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