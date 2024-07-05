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https://sarabic.ae/20240705/يويفا-يوقف-اللاعب-التركي-ميريح-ديميرال-بسبب-احتفالية-الذئب-في-يورو-2024-1090505682.html
"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024
"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024
سبوتنيك عربي
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب التركي، ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:55+0000
2024-07-05T11:55+0000
مجتمع
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أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول"، في نبأ عاجل، عن "يويفا" أن "قرار إيقاف ديميرال، جاء على خلفية احتفالية الذئب، التي قام بها خلال مواجهة تركيا ضد النمسا، في ثمن نهائي بطولة يورو 2024".وفي وقت سابق، كان المسؤول الإعلامي في الاتحاد التركي لكرة القدم، قد نفى مزاعم توقيف الاتحاد الأوروبي "يويفا" للمدافع ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين بسبب طريقة احتفاله أمام منتخب النمسا في ختام مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.جاء ذلك بعدما انتشرت أنباء تفيد بأن توقيف ديميرال، جاء بسبب ارتكابه لـ"سلوك غير لائق" عقب تسجيله الهدف الثاني، وهو ما نفاه مسؤول الاتحاد.ويشهد الدور الربع النهائي لبطولة "يورو 2024" نهائيا مبكرا، حيث يلتقي، مساء اليوم الجمعة، منتخب ألمانيا، صاحب الأرض، ونظيره الإسباني، على ملعب "شتوتجارت أرينا"، في أولى مباريات ربع نهائي "يورو 2024".يشار إلى أن هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في اليورو، حيث فاز منتخب إسبانيا مرتين (مجموعات 1984 ونهائي 2008)، مقابل انتصار وحيد لألمانيا (مجموعات 1988)، ويدخل المنتخبان لقاء القمة المرتقب دون غيابات، ومن المتوقع أن يدفع كل منهما بالقوة الضاربة أملا في حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار تركيا اليوم
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار تركيا اليوم

"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024

11:55 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniيويفا
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
تابعنا عبر
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب التركي، ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين.
ونقلت وكالة "الأناضول"، في نبأ عاجل، عن "يويفا" أن "قرار إيقاف ديميرال، جاء على خلفية احتفالية الذئب، التي قام بها خلال مواجهة تركيا ضد النمسا، في ثمن نهائي بطولة يورو 2024".
وفي وقت سابق، كان المسؤول الإعلامي في الاتحاد التركي لكرة القدم، قد نفى مزاعم توقيف الاتحاد الأوروبي "يويفا" للمدافع ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين بسبب طريقة احتفاله أمام منتخب النمسا في ختام مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
جاء ذلك بعدما انتشرت أنباء تفيد بأن توقيف ديميرال، جاء بسبب ارتكابه لـ"سلوك غير لائق" عقب تسجيله الهدف الثاني، وهو ما نفاه مسؤول الاتحاد.
ويشهد الدور الربع النهائي لبطولة "يورو 2024" نهائيا مبكرا، حيث يلتقي، مساء اليوم الجمعة، منتخب ألمانيا، صاحب الأرض، ونظيره الإسباني، على ملعب "شتوتجارت أرينا"، في أولى مباريات ربع نهائي "يورو 2024".
يشار إلى أن هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في اليورو، حيث فاز منتخب إسبانيا مرتين (مجموعات 1984 ونهائي 2008)، مقابل انتصار وحيد لألمانيا (مجموعات 1988)، ويدخل المنتخبان لقاء القمة المرتقب دون غيابات، ومن المتوقع أن يدفع كل منهما بالقوة الضاربة أملا في حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
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