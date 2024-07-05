https://sarabic.ae/20240705/يويفا-يوقف-اللاعب-التركي-ميريح-ديميرال-بسبب-احتفالية-الذئب-في-يورو-2024-1090505682.html

"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024

"يويفا" يوقف اللاعب التركي ميريح ديميرال بسبب "احتفالية الذئب" في يورو 2024

سبوتنيك عربي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب التركي، ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T11:55+0000

2024-07-05T11:55+0000

2024-07-05T11:55+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

منوعات

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102170/93/1021709344_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ea443018316c3e24da849b297eba585.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول"، في نبأ عاجل، عن "يويفا" أن "قرار إيقاف ديميرال، جاء على خلفية احتفالية الذئب، التي قام بها خلال مواجهة تركيا ضد النمسا، في ثمن نهائي بطولة يورو 2024".وفي وقت سابق، كان المسؤول الإعلامي في الاتحاد التركي لكرة القدم، قد نفى مزاعم توقيف الاتحاد الأوروبي "يويفا" للمدافع ميريح ديميرال، عن اللعب لمباراتين بسبب طريقة احتفاله أمام منتخب النمسا في ختام مباريات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.جاء ذلك بعدما انتشرت أنباء تفيد بأن توقيف ديميرال، جاء بسبب ارتكابه لـ"سلوك غير لائق" عقب تسجيله الهدف الثاني، وهو ما نفاه مسؤول الاتحاد.ويشهد الدور الربع النهائي لبطولة "يورو 2024" نهائيا مبكرا، حيث يلتقي، مساء اليوم الجمعة، منتخب ألمانيا، صاحب الأرض، ونظيره الإسباني، على ملعب "شتوتجارت أرينا"، في أولى مباريات ربع نهائي "يورو 2024".يشار إلى أن هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في اليورو، حيث فاز منتخب إسبانيا مرتين (مجموعات 1984 ونهائي 2008)، مقابل انتصار وحيد لألمانيا (مجموعات 1988)، ويدخل المنتخبان لقاء القمة المرتقب دون غيابات، ومن المتوقع أن يدفع كل منهما بالقوة الضاربة أملا في حصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار تركيا اليوم