https://sarabic.ae/20240605/الكمبيوتر-العملاق-يتنبأ-ببطل-يورو-2024-1089536946.html
"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"
"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، يوم السبت المقبل، صوب مدينة هامبورغ الألمانية، لمتابعة حفل مراسم قرعة واحدة من أهم البطولات الكروية، بطولة كأس أمم... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:05+0000
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2024-06-05T13:05+0000
مجتمع
رياضة
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وتستضيف ألمانيا البطولة، من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/ تموز 2024، حيث تعد هذه البطولة هي 17 في تاريخ المسابقة، حيث حصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة منها.وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب لهذا العام.وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2%، وبلوغ النهائي إلى 31.1%.وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1% للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4%.وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% للوصول للنهائي.
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رياضة
"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، يوم السبت المقبل، صوب مدينة هامبورغ الألمانية، لمتابعة حفل مراسم قرعة واحدة من أهم البطولات الكروية، بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.
وتستضيف ألمانيا البطولة، من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/ تموز 2024، حيث تعد هذه البطولة هي 17 في تاريخ المسابقة، حيث حصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة منها.
وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب لهذا العام.
وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2%، وبلوغ النهائي إلى 31.1%.
وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1% للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4%.
وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% للوصول للنهائي.