"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20240605/الكمبيوتر-العملاق-يتنبأ-ببطل-يورو-2024-1089536946.html
"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"
"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، يوم السبت المقبل، صوب مدينة هامبورغ الألمانية، لمتابعة حفل مراسم قرعة واحدة من أهم البطولات الكروية، بطولة كأس أمم... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:05+0000
2024-06-05T13:05+0000
مجتمع
رياضة
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وتستضيف ألمانيا البطولة، من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/ تموز 2024، حيث تعد هذه البطولة هي 17 في تاريخ المسابقة، حيث حصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة منها.وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب لهذا العام.وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2%، وبلوغ النهائي إلى 31.1%.وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1% للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4%.وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% للوصول للنهائي.
https://sarabic.ae/20240603/ريال-مدريد-يعلن-تعاقده-مع-المهاجم-الفرنسي-كيليان-مبابي-1089479501.html
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رياضة
رياضة

"الكمبيوتر العملاق" يتنبأ ببطل "يورو 2024"

13:05 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / GLYN KIRKكأس أبطال أوروبا
كأس أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / GLYN KIRK
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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم، يوم السبت المقبل، صوب مدينة هامبورغ الألمانية، لمتابعة حفل مراسم قرعة واحدة من أهم البطولات الكروية، بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.
وتستضيف ألمانيا البطولة، من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/ تموز 2024، حيث تعد هذه البطولة هي 17 في تاريخ المسابقة، حيث حصل المنتخب الإيطالي على آخر نسخة منها.
وقامت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم باستخدام "حاسوبها العملاق" لمعرفة هوية المنتخب الأكثر احتمالا للفوز باللقب لهذا العام.
ريال مدريد يتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
3 يونيو, 17:54 GMT
وأظهرت النتائج أن منتخب إنجلترا هو الأقرب للفوز بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهله إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول إلى نصف النهائي إلى 48.2%، وبلوغ النهائي إلى 31.1%.
وجاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 19.1% للفوز باللقب، وفرصة وصولها للنهائي بنسبة 30.4%.
وبالنسبة لألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فإن "المانشافت" يملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4%، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% للوصول للنهائي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
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