https://sarabic.ae/20241205/قرعة-كأس-العالم-للأندية-3-مواجهات-محتملة-تنتظر-ميسي-1095521117.html
قرعة كأس العالم للأندية.. 3 مواجهات محتملة تنتظر ميسي
قرعة كأس العالم للأندية.. 3 مواجهات محتملة تنتظر ميسي
سبوتنيك عربي
يترقب عشاق كرة القدم قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الخميس، بمشاركة 32 فريقا عالميا. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T14:27+0000
2024-12-05T14:27+0000
2024-12-05T14:27+0000
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رياضة
ليونيل ميسي
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كأس العالم للأندية
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وتتضمن القرعة تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، يصعد منها المتصدر والوصيف لدور الـ16، في البطولة التي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز 2025.وتشهد البطولة مشاركة أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إضافةً إلى أندية بارزة من أمريكا الجنوبية مثل فلامنغو وريفر بليت، إضافة إلى نادي إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.ميسي يواجه ريال مدريدمن أبرز المواجهات المحتملة لقاء ميسي وريال مدريد، فالنجم الأرجنتيني، الذي سجل 26 هدفاً ضد الريال خلال مسيرته مع برشلونة، قد يواجه الفريق الإسباني لأول مرة منذ 2021.ميسي وغوارديولاإذا التقى مانشستر سيتي وإنتر ميامي، في البطولة، فستكون تلك المواجهة المحتملة بين ميسي ومدربه السابق بيب غوارديولا.ميسي يواجه نجوم الأرجنتينمن اللقاءات المحتملة، لقاء إنتر ميامي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وهي مباراة من المنتظر أن تشهد مواجهة ميسي ضد نادي بلده الأم، بقيادة أيقونة الكرة الأرجنتينية، خوان ريكيلمي، الذي يشغل رئاسة بوكا.
https://sarabic.ae/20241111/فيفا-يعلن-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-2025-1094695970.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم للأندية
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم للأندية
قرعة كأس العالم للأندية.. 3 مواجهات محتملة تنتظر ميسي
يترقب عشاق كرة القدم قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الخميس، بمشاركة 32 فريقا عالميا.
وتتضمن القرعة تقسيم الفرق
إلى 8 مجموعات، يصعد منها المتصدر والوصيف لدور الـ16، في البطولة التي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز 2025.
وتشهد البطولة مشاركة أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إضافةً إلى أندية بارزة من أمريكا الجنوبية مثل فلامنغو وريفر بليت، إضافة إلى نادي إنتر ميامي
بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
من أبرز المواجهات المحتملة لقاء ميسي وريال مدريد، فالنجم الأرجنتيني، الذي سجل 26 هدفاً ضد الريال خلال مسيرته مع برشلونة، قد يواجه الفريق الإسباني لأول مرة منذ 2021.
إذا التقى مانشستر سيتي وإنتر ميامي، في البطولة، فستكون تلك المواجهة المحتملة بين ميسي ومدربه السابق بيب غوارديولا.
ميسي يواجه نجوم الأرجنتين
من اللقاءات المحتملة، لقاء إنتر ميامي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وهي مباراة من المنتظر أن تشهد مواجهة ميسي
ضد نادي بلده الأم، بقيادة أيقونة الكرة الأرجنتينية، خوان ريكيلمي، الذي يشغل رئاسة بوكا.