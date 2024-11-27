https://sarabic.ae/20241127/لأول-مرة-نجل-ميسي-يشارك-في-بطولة-دولية-1095259769.html
"لأول مرة"... نجل ميسي يشارك في بطولة دولية
"لأول مرة"... نجل ميسي يشارك في بطولة دولية
سبوتنيك عربي
شارك تياغو ميسي، أكبر أبناء نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة رسمية لأول مرة في تاريخه. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T15:22+0000
2024-11-27T15:22+0000
2024-11-27T15:22+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
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أخبار كرة القدم
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وفي بطولة "كأس نيولز" في مدينة روساريو الريفية الأرجنتينية، شارك تياغو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، مباراته الأولى لفريق إنتر ميامي الأمريكي للناشئين، في البطولة التقليدية للناشئين تحت 13 عاما.ورغم مباراته الأولى مع انتر ميامي الأمريكي، وبالقميص رقم 10، خسر تياغو ميسي بهدف نظيف أمام فريق نيولز أولد بويز يوم الاثنين.وتواجدت والدة تياغو ميسي، أنتونيلا روكوزو، وعدد كبير من أفراد العائلة، على رأسهم الجد والجدة خورخي ميسي وسيليا كوتشيتيني، في المدرجات لمشاهدة تياجو وهو يلعب، فيما لم يحضر ليونيل ميسي الوالد نفسه.ويزامل تياغو، بنيامين سواريز، نجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، زميل ليونيل ميسي وصديقه المقرب في برشلونة سابقا، واللاعبان الحاليان في إنتر ميامي الأمريكي.ويتواجد ميسي وسواريز في روساريو بعد خروج إنتر ميامي المبكر من تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم.وشارك فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة الناشئين التي تقام في الأرجنتين والتي تضم ثمانية فرق من أمريكا الشمالية والجنوبية.ويشار إلى أن ليونيل ميسي قد شارك في أولى خطواته كلاعب كرة قدم في النادي الأرجنتيني بروساريو، التي تبعد 300 كيلومتر (186 ميلا) عن العاصمة بوينس يريس.
https://sarabic.ae/20230324/نجل-ميسي-يسجل-هدفا-على-طريقة-والده-فيديو-1075097580.html
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سبوتنيك عربي
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رياضة, ليونيل ميسي, الأوروغواي, أخبار كرة القدم
رياضة, ليونيل ميسي, الأوروغواي, أخبار كرة القدم
"لأول مرة"... نجل ميسي يشارك في بطولة دولية
شارك تياغو ميسي، أكبر أبناء نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة رسمية لأول مرة في تاريخه.
وفي بطولة "كأس نيولز" في مدينة روساريو الريفية الأرجنتينية، شارك تياغو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، مباراته الأولى لفريق إنتر ميامي الأمريكي للناشئين، في البطولة التقليدية للناشئين تحت 13 عاما.
ورغم مباراته الأولى مع انتر ميامي الأمريكي
، وبالقميص رقم 10، خسر تياغو ميسي بهدف نظيف أمام فريق نيولز أولد بويز يوم الاثنين.
وتواجدت والدة تياغو ميسي، أنتونيلا روكوزو، وعدد كبير من أفراد العائلة، على رأسهم الجد والجدة خورخي ميسي وسيليا كوتشيتيني، في المدرجات لمشاهدة تياجو وهو يلعب، فيما لم يحضر ليونيل ميسي الوالد نفسه.
ويزامل تياغو، بنيامين سواريز، نجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، زميل ليونيل ميسي وصديقه المقرب في برشلونة سابقا، واللاعبان الحاليان في إنتر ميامي الأمريكي.
ويتواجد ميسي وسواريز في روساريو بعد خروج إنتر ميامي المبكر من تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وشارك فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة الناشئين التي تقام في الأرجنتين والتي تضم ثمانية فرق من أمريكا الشمالية
والجنوبية.
ويشار إلى أن ليونيل ميسي قد شارك في أولى خطواته كلاعب كرة قدم في النادي الأرجنتيني بروساريو، التي تبعد 300 كيلومتر (186 ميلا) عن العاصمة بوينس يريس.