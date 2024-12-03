https://sarabic.ae/20241203/3-سفن-عملاقة-محملة-بالغاز-المسال-تغير-مسارها-في-البحر-بشكل-مفاجئ-1095442407.html
3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام 3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال بتغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:44+0000
2024-12-03T12:44+0000
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ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أصدرت 3 شركات تجارة عالمية، في خطوة مفاجئة وسريعة، قرارًا عاجلًا بتغيير مسار 3 سفن تحمل شحنات غاز كانت متجهة إلى بلدان أوروبية.وبحسب التقرير، فإن السفن الـ3 هي "إمبريس" التابعة لشركة (شل) متعددة الجنسيات، و"أريستوس 1" التابعة لشركة (بي بي) البريطانية، و"دايموند غاز فيكتوريا" التابعة لشركة (ميتسوبيشي) اليابانية.الجدير بالذكر أن هذه التحركات السريعة انطلقت من الرغبة في تحقيق مكاسب قوية في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض الأسعار الفورية للشحن في آسيا عن أوروبا.في حين كان الوضع معكوسًا قبل أسبوعين، إذ غيّرت شحنات غاز مسال طريقها من آسيا إلى أوروبا، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بالقارة العجوز على خلفية توقف إمدادات شركة "غازبروم" الروسية إلى "أو إم في" النمساوية.دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
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اقتصاد, العالم, الأخبار
3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام 3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال بتغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أصدرت 3 شركات تجارة عالمية، في خطوة مفاجئة وسريعة، قرارًا عاجلًا بتغيير مسار 3 سفن تحمل شحنات غاز كانت متجهة إلى بلدان أوروبية.
وبحسب التقرير، فإن السفن الـ3 هي "إمبريس" التابعة لشركة (شل) متعددة الجنسيات، و"أريستوس 1" التابعة لشركة (بي بي) البريطانية، و"دايموند غاز فيكتوريا" التابعة لشركة (ميتسوبيشي) اليابانية.
وبدلا من أن تتجه السفن الـ3 إلى أوروبا، حوّلت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهي الآن في طريقها إلى تاي تشونغ في تايوان.
الجدير بالذكر أن هذه التحركات السريعة انطلقت من الرغبة في تحقيق مكاسب قوية في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
وانخفاض الأسعار الفورية للشحن في آسيا عن أوروبا.
في حين كان الوضع معكوسًا قبل أسبوعين، إذ غيّرت شحنات غاز مسال
طريقها من آسيا إلى أوروبا، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بالقارة العجوز على خلفية توقف إمدادات شركة "غازبروم" الروسية إلى "أو إم في" النمساوية.