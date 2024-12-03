3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ

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صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
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151 د
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06:00 GMT
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للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
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ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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29 د
مرايا العلوم
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18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
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3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام 3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال بتغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:44+0000
2024-12-03T12:44+0000
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ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أصدرت 3 شركات تجارة عالمية، في خطوة مفاجئة وسريعة، قرارًا عاجلًا بتغيير مسار 3 سفن تحمل شحنات غاز كانت متجهة إلى بلدان أوروبية.وبحسب التقرير، فإن السفن الـ3 هي "إمبريس" التابعة لشركة (شل) متعددة الجنسيات، و"أريستوس 1" التابعة لشركة (بي بي) البريطانية، و"دايموند غاز فيكتوريا" التابعة لشركة (ميتسوبيشي) اليابانية.الجدير بالذكر أن هذه التحركات السريعة انطلقت من الرغبة في تحقيق مكاسب قوية في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض الأسعار الفورية للشحن في آسيا عن أوروبا.في حين كان الوضع معكوسًا قبل أسبوعين، إذ غيّرت شحنات غاز مسال طريقها من آسيا إلى أوروبا، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بالقارة العجوز على خلفية توقف إمدادات شركة "غازبروم" الروسية إلى "أو إم في" النمساوية.دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
https://sarabic.ae/20241202/روسيا-متصدرة-حقلان-عربيان-للغاز-في-قائمة-الـ10-الأضخم-في-العالم-1095409390.html
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اقتصاد, العالم, الأخبار
اقتصاد, العالم, الأخبار

3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ

12:44 GMT 03.12.2024
© Photo / unsplash/Andy Liسفن شحن عملاقة بجانب ميناء
سفن شحن عملاقة بجانب ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Photo / unsplash/Andy Li
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام 3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال بتغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، أصدرت 3 شركات تجارة عالمية، في خطوة مفاجئة وسريعة، قرارًا عاجلًا بتغيير مسار 3 سفن تحمل شحنات غاز كانت متجهة إلى بلدان أوروبية.
وبحسب التقرير، فإن السفن الـ3 هي "إمبريس" التابعة لشركة (شل) متعددة الجنسيات، و"أريستوس 1" التابعة لشركة (بي بي) البريطانية، و"دايموند غاز فيكتوريا" التابعة لشركة (ميتسوبيشي) اليابانية.
وبدلا من أن تتجه السفن الـ3 إلى أوروبا، حوّلت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهي الآن في طريقها إلى تاي تشونغ في تايوان.
منصة لحفر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
روسيا متصدرة... حقلان عربيان للغاز في قائمة الـ10 الأضخم في العالم
أمس, 13:20 GMT
الجدير بالذكر أن هذه التحركات السريعة انطلقت من الرغبة في تحقيق مكاسب قوية في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض الأسعار الفورية للشحن في آسيا عن أوروبا.
في حين كان الوضع معكوسًا قبل أسبوعين، إذ غيّرت شحنات غاز مسال طريقها من آسيا إلى أوروبا، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بالقارة العجوز على خلفية توقف إمدادات شركة "غازبروم" الروسية إلى "أو إم في" النمساوية.
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
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