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https://sarabic.ae/20241216/مصر-تدخل-عصر-الموانئ-الذكية-بأحدث-الرافعات-العملاقة-في-دمياط-صور--1095823114.html
مصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور
مصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور
سبوتنيك عربي
كشفت مصر عن بدئها باستخدام أحدث الرافعات العملاقة (الونش) لأرصفة الموانئ في العالم، في إحدى المحطات بميناء دمياط. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T08:51+0000
2024-12-16T08:51+0000
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ستقوم مصر بتشغيل أضخم أوناش أرصفة الموانئ بالعالم، مزودة بكاميرات وحساسات وأنظمة تتبع لحركة تداول الحاويات، بمحطة "تحيا مصر" فى ميناء دمياط. وتعمل هذه الرافعات بالكهرباء وتتعامل مع أكبر السفن، ويبلغ طول ذراعها 72 مترا.يطلق على هذه الأوناش اسم "الأوناش العملاقة"، وهي أكثر الأوناش ارتفاعا، وتستخدم في شحن وتفريغ حمولات السفن التي تستقبلها المحطة، وهذه الأوناش مؤهلة لتفريغ وتحميل أكبر السفن بالعالم.وتم تثبيت 5 أوناش رصيف عملاقة بمحطة "تحيا مصر"، وهى مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي تصل تباعاً للميناء، وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة "HHMC " الصينية، حيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.وتتميز تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة، كما تمتاز بقدرات رفع عالية تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طنا.يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر " بميناء دمياط والذى يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى نحو 1970 مترا، وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية نحو مليون متر مربع، وتصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3.5 مليون حاوية.تغيير وجهة مليون برميل نفط قبل دخول قناة السويس... ما السبب؟دولة عربية تسجل ارتفاعا في قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 139% خلال شهر واحد
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور

08:51 GMT 16.12.2024
© Getty Images / Felipe Dupouyصورة لرافعات داخل ميناء للسفن
صورة لرافعات داخل ميناء للسفن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / Felipe Dupouy
تابعنا عبر
كشفت مصر عن بدئها باستخدام أحدث الرافعات العملاقة (الونش) لأرصفة الموانئ في العالم، في إحدى المحطات بميناء دمياط.
ستقوم مصر بتشغيل أضخم أوناش أرصفة الموانئ بالعالم، مزودة بكاميرات وحساسات وأنظمة تتبع لحركة تداول الحاويات، بمحطة "تحيا مصر" فى ميناء دمياط. وتعمل هذه الرافعات بالكهرباء وتتعامل مع أكبر السفن، ويبلغ طول ذراعها 72 مترا.
يطلق على هذه الأوناش اسم "الأوناش العملاقة"، وهي أكثر الأوناش ارتفاعا، وتستخدم في شحن وتفريغ حمولات السفن التي تستقبلها المحطة، وهذه الأوناش مؤهلة لتفريغ وتحميل أكبر السفن بالعالم.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تم تركيب الأوناش العملاقة بمحطة "تحيا مصر" الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية، بالإضافة إلى تركيب عدد من أوناش الساحة وهي كهربائية أيضا وتعمل على نقل وتداول الحاويات في الساحة الخاصة بالمحطة.
وتم تثبيت 5 أوناش رصيف عملاقة بمحطة "تحيا مصر"، وهى مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمال أوناش المحطة البالغ عددها 12 ونشا، والتي تصل تباعاً للميناء، وتعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة "HHMC " الصينية، حيث من المنتظر أن تُسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة.
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وتتميز تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة، كما تمتاز بقدرات رفع عالية تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 75 طنا.
يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر " بميناء دمياط والذى يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى نحو 1970 مترا، وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية نحو مليون متر مربع، وتصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3.5 مليون حاوية.
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