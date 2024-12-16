https://sarabic.ae/20241216/مصر-تعتزم-رفع-مساهمة-الطاقة-المتجددة-في-الكهرباء-إلى-42-1095820666.html

مصر تعتزم رفع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 42%

مصر تعتزم رفع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 42%

سبوتنيك عربي

أفاد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن بلاده تعتزم زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في الكهرباء لـ42%. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T07:04+0000

2024-12-16T07:04+0000

2024-12-16T07:04+0000

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ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن الحمصاني تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية في كوم أمبو تنتج 500 ميغا واط، وتمثل إضافة مهمة للشبكة القومية للكهرباء.وأشاد المتحدث بهذه المحطة لافتا إلى أنها تمثل نجاحًا للدولة المصرية، حيث أن جميع العمالة المشاركة في المشروع هي عمالة مصرية، و95% من المشرفين على المشروع من المهندسين المصريين.وتحدث الحمصاني عن توقيع اتفاقيات لإنشاء محطة للرياح في خليج السويس لتكون بقدرة 500 ميغا واط، موضحًا أن محطات الرياح تأخذ وقتًا أطول للإنتاج من محطات الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2028.وكشف المسؤول المصري عن أن هناك عدة مشاريع تعتزم الدولة القيام بها قبل الصيف المقبل لضمان دخول 4 آلاف ميغا واط لشبكة الكهرباء، لافتا إلى أنه يتم إنتاج الـ4 آلاف ميغا واط من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشاريع أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة وهي الخطة التي وضعتها الدولة لاستيعاب الضغط المتوقع خلال الصيف المقبل.وتخطط مصر لاستئجار سفينة تغويز جديدة بعقد لمدة عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد لتوليد الكهرباء والصناعات، مع تراجع الإنتاج محليًاوحسب البيانات التي حصلت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة، تعتزم القاهرة استئجار سفينة تخزين الغاز العائمة وإعادة التغويز التابعة لشركة "إنرغوس إسكيمو"، التي تشغلها حاليًا الأردن، على أن تبدأ الخدمة في منتصف عام 2025.من المقرر نقل وحدة التخزين العائمة من ميناء العقبة الأردني إلى العين السخنة على البحر الأحمر، في إطار اتفاقية إيجار مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، لمدة 10 سنوات، لتكون وحدة التخزين الثانية.بالإضافة إلى ذلك، تملك القاهرة وحدة إعادة التغويز "هوج غاليون" التابعة لشركة "غاليون" النرويجية، والتي تعمل بموجب اتفاقية حتى فبراير 2026، وستعمل سفينة "إنرغوس إسكيمو" في استيراد الغاز المسال، لتكون بمثابة محطة ثانية لهذه العمليات في مصر.وتعزز هذه الخطوة التعاون بين مصر والأردن، حيث يتعاون البلدان عبر اتفاقية موقعة في استغلال وحدة الغاز العائمة في ميناء العقبة لتغويز الغاز المسال، والتي بدأت من نوفمبر 2023، مع قرب انتهاء عقدها مع الأردن في يونيو/ حزيران 2025.

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