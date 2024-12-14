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رئيس الوزراء المصري يؤكد أن الدولة لن تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخري
رئيس الوزراء المصري يؤكد أن الدولة لن تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخري
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن حكومته لن تلجأ مرة أخرى لتخفيف أحمال الكهرباء. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T12:41+0000
2024-12-14T12:41+0000
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وحسب موقع "اليوم السابع"، جاء تصريح مدبولي خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في محافظة أسوان جنوبي مصر.وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في تدشين المحطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يبرز فرص الاستثمار غير المسبوقة التي توفرها مصر للقطاع الخاص. وكان مدبولي قد عقد اجتماعا، الخميس الماضي، لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل.وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من المنتجات البترولية، وتعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي لضمان استمرارية التشغيل.كما تناول الاجتماع سبل زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث أكد على أهمية تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.يذكر أن مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 560 ميغاوات، يدعم توجهات الدولة الرامية إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخدمة استراتيجية التنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20240818/تعاون-مصري-إماراتي-لإنتاج-الكهرباء-من-طاقة-الريح-بخليج-السويس-1091861619.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يؤكد أن الدولة لن تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخري

12:41 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Peter Dejong
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أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن حكومته لن تلجأ مرة أخرى لتخفيف أحمال الكهرباء.
وحسب موقع "اليوم السابع"، جاء تصريح مدبولي خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في محافظة أسوان جنوبي مصر.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في تدشين المحطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يبرز فرص الاستثمار غير المسبوقة التي توفرها مصر للقطاع الخاص.
وأضاف: "محطة أبيدوس تؤكد التزام الدولة بالاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لضمان توفير الوقود اللازم للشبكة الكهربائية، ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى".
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وكان مدبولي قد عقد اجتماعا، الخميس الماضي، لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من المنتجات البترولية، وتعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي لضمان استمرارية التشغيل.
كما تناول الاجتماع سبل زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث أكد على أهمية تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
يذكر أن مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 560 ميغاوات، يدعم توجهات الدولة الرامية إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخدمة استراتيجية التنمية المستدامة.
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