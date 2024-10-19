https://sarabic.ae/20241019/مصر-وزير-الكهرباء-يعرب-عن-صدمته-من-مقاطع-الفيديو-التي-توضح-كيف-تتم-سرقة-التيار-1093945780.html
مصر.. وزير الكهرباء يعرب عن صدمته من مقاطع الفيديو التي توضح كيف تتم "سرقة التيار"
مصر.. وزير الكهرباء يعرب عن صدمته من مقاطع الفيديو التي توضح كيف تتم "سرقة التيار"
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، عن صدمته من مقاطع الفيديو المتناقلة، التي توضح الطرق التي تتم بها "سرقة الكهرباء"، لافتًا إلى أن... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد أن "الوزارة تقوم بحملات قوية وظاهرة للتصدي لتلك الظاهرة"، مشيرًا إلى أنه "يوجد نوعان من فقد الطاقة الكهربائية في شبكات توزيع الكهرباء".وأوضح عصمت أن "النوعين أحدهما فني وهو الناتج عن تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة أو بشكل غير صحيح، والنوع الثاني من الفقد يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي".وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري: "يستخدم البعض الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كرت العداد"، لافتًا إلى أن "الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها".في السياق نفسه، أكد المهندس شريف زهير، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بوزارة الكهرباء المصرية، أنه سيتم "تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا: "لذا على المواطنين تجنب سرقة الكهرباء".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
مصر.. وزير الكهرباء يعرب عن صدمته من مقاطع الفيديو التي توضح كيف تتم "سرقة التيار"
أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، عن صدمته من مقاطع الفيديو المتناقلة، التي توضح الطرق التي تتم بها "سرقة الكهرباء"، لافتًا إلى أن "البعض يستخدم تكنولوجيا متقدمة للتحايل حتى على العدادات".
وأكد أن "الوزارة تقوم بحملات قوية وظاهرة للتصدي لتلك الظاهرة"، مشيرًا إلى أنه "يوجد نوعان من فقد الطاقة الكهربائية
في شبكات توزيع الكهرباء".
وأوضح عصمت أن "النوعين أحدهما فني وهو الناتج عن تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة أو بشكل غير صحيح، والنوع الثاني من الفقد يرجع إلى سرقات التيار الكهربائي
".
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري: "يستخدم البعض الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كرت العداد"، لافتًا إلى أن "الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها".
في السياق نفسه، أكد المهندس شريف زهير، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بوزارة الكهرباء المصرية، أنه سيتم "تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا: "لذا على المواطنين تجنب سرقة الكهرباء".