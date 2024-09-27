أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)
14:09 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 27.09.2024)
© AP Photo / NOAAإعصار دوريان
© AP Photo / NOAA
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وصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه.
وصدرت التحذيرات والمطالبات للسكان في المناطق الساحلية على طول مسار الإعصار (من الفئة الرابعة) بإخلاء منازلهم قبل هبوب رياح كارثية وعاصفة مدمرة.
#HurricaneHelen has been a nightmare, there’s flooding everywhere, I can’t even drive in certain parts… I gotta get out of Florida 😞#Hurricane pic.twitter.com/YhkSzyWqnl— Kent Lucik (@KentLucik) September 27, 2024
وقال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا إن سرعة ة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء.
وسجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر الإعصار خلال ضربه ولاية فلوريدا.
وأظهرت المقاطع إضافة إلى الرياح الشديدة ارتفاعا كبيرا في حركة الأمواج.
⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.— World life (@seautocure) September 27, 2024
Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.
The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.
Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA
وفي مؤشر واضح على قوة الإعصار، حثّت السلطات السكان، الذين تجاهلوا أمر الإخلاء على كتابة أسمائهم وتواريخ ميلادهم على أذرعهم أو أرجلهم، باستخدام علامة دائمة لأغراض تحديد الهوية.
#TaylorCounty is urging residents who disregarded the mandatory evacuation order to write their name and birthdate on their arm or leg with permanent marker for identification purposes—a stark and sobering warning.#Florida #Helene#helene2024#HurricaneHelen #Hurricane #STORM pic.twitter.com/Ylmyh86p9e— know the Unknown (@imurpartha) September 26, 2024
وفي وقت سابق قال جاريد ميلر، رئيس بلدية مقاطعة واكيولا: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق ساحلية أو منخفضة، يرجى الالتزام بأوامر الإخلاء، لأن الوقت ينفد وهذا ليس موقفا يمكن النجاة منه".