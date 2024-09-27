أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240927/ضرب-ولاية-فلوريدا-مشاهد-من-إعصار-هيلين--1093185439.html
أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)
أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)
سبوتنيك عربي
وصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:09+0000
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وصدرت التحذيرات والمطالبات للسكان في المناطق الساحلية على طول مسار الإعصار (من الفئة الرابعة) بإخلاء منازلهم قبل هبوب رياح كارثية وعاصفة مدمرة.وقال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا إن سرعة ة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء.وسجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار. وتداول ناشطون ووسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر الإعصار خلال ضربه ولاية فلوريدا.وأظهرت المقاطع إضافة إلى الرياح الشديدة ارتفاعا كبيرا في حركة الأمواج.وفي مؤشر واضح على قوة الإعصار، حثّت السلطات السكان، الذين تجاهلوا أمر الإخلاء على كتابة أسمائهم وتواريخ ميلادهم على أذرعهم أو أرجلهم، باستخدام علامة دائمة لأغراض تحديد الهوية.وفي وقت سابق قال جاريد ميلر، رئيس بلدية مقاطعة واكيولا: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق ساحلية أو منخفضة، يرجى الالتزام بأوامر الإخلاء، لأن الوقت ينفد وهذا ليس موقفا يمكن النجاة منه".
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الولايات المتحدة الأمريكية, الإعصار دوريان , فلوريدا, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الإعصار دوريان , فلوريدا, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم

أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)

14:09 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 27.09.2024)
© AP Photo / NOAAإعصار دوريان
إعصار دوريان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / NOAA
تابعنا عبر
وصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه.
وصدرت التحذيرات والمطالبات للسكان في المناطق الساحلية على طول مسار الإعصار (من الفئة الرابعة) بإخلاء منازلهم قبل هبوب رياح كارثية وعاصفة مدمرة.
وقال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا إن سرعة ة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء.
وسجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر الإعصار خلال ضربه ولاية فلوريدا.
وأظهرت المقاطع إضافة إلى الرياح الشديدة ارتفاعا كبيرا في حركة الأمواج.
وفي مؤشر واضح على قوة الإعصار، حثّت السلطات السكان، الذين تجاهلوا أمر الإخلاء على كتابة أسمائهم وتواريخ ميلادهم على أذرعهم أو أرجلهم، باستخدام علامة دائمة لأغراض تحديد الهوية.
وفي وقت سابق قال جاريد ميلر، رئيس بلدية مقاطعة واكيولا: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق ساحلية أو منخفضة، يرجى الالتزام بأوامر الإخلاء، لأن الوقت ينفد وهذا ليس موقفا يمكن النجاة منه".
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