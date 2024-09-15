أغزر أمطار منذ 100 عام... فوضى في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس"

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08:17 GMT
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قوانين الاقتصاد
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المقهى الثقافي
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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9 د
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29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
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لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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https://sarabic.ae/20240915/أغزر-أمطار-منذ-100-عام-فوضى-في-7-دول-أوروبية-بسبب-إعصار-بوريس-1092742450.html
أغزر أمطار منذ 100 عام... فوضى في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس"
أغزر أمطار منذ 100 عام... فوضى في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس"
سبوتنيك عربي
لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم، وتضررت آلاف المنازل وتم إجلاء المئات نتيجة الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس" الذي أثر... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:47+0000
2024-09-15T15:47+0000
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وتسبب مرور إعصار "بوريس" عبر وسط أوروبا في حدوث فوضى في سلوفينيا وألمانيا ورومانيا والنمسا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو: "كانت التأثيرات أكثر خطورة في 7 مناطق، لقد تدخلوا بالفعل هناك لإنقاذ 95 شخصا، ولسوء الحظ، تم العثور على 4 أشخاص ميتين في منازلهم أو ساحاتهم".وفي ألمانيا، تستعد الولايات الجنوبية والشرقية بشكل خاص لمواجهة الفيضانات، وتم إصدار تحذيرات من الفيضانات في الأنهار في ولاية ساكسونيا.وفي النمسا، تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار، مما أدى إلى استدعاء خدمات الإنقاذ إلى أجزاء من البلاد خلال الليل، ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات واسعة النطاق والكبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
https://sarabic.ae/20240904/من-كارثة-الحرب-إلى-الفيضانات-وانهيار-السدود-وغرق-قرى-بأكملها-كيف-يعيش-السودانيون--صور-1092402533.html
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منوعات, البيئة
منوعات, البيئة

أغزر أمطار منذ 100 عام... فوضى في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس"

15:47 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Ivan Makeev / الانتقال إلى بنك الصورصاعقة برق
صاعقة برق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Ivan Makeev
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تابعنا عبر
لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم، وتضررت آلاف المنازل وتم إجلاء المئات نتيجة الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في 7 دول أوروبية بسبب إعصار "بوريس" الذي أثر بشكل كبير على الأحوال الجوية في المنطقة.
وتسبب مرور إعصار "بوريس" عبر وسط أوروبا في حدوث فوضى في سلوفينيا وألمانيا ورومانيا والنمسا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في رومانيا، حيث تركت الأمطار المئات عالقين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وتم إطلاق خدمات الإنقاذ في المقاطعات الأكثر تضررا حيث حذرت السلطات من أنها سجلت أشد أمطار منذ 100 عام خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو: "كانت التأثيرات أكثر خطورة في 7 مناطق، لقد تدخلوا بالفعل هناك لإنقاذ 95 شخصا، ولسوء الحظ، تم العثور على 4 أشخاص ميتين في منازلهم أو ساحاتهم".

وتسببت الفيضانات في جمهورية التشيك وبولندا في إجلاء نحو أربعين شخصاً من قرية سيرولا نيفا التشيكية كإجراء احترازي، وفي قرية فيسنوفا، التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا من براغ، أصبح من الصعب الوصول إليها إلا عبر سيارات الإطفاء الثقيلة بسبب غمر الطرق بالمياه.

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8 سبتمبر, 14:01 GMT
وفي ألمانيا، تستعد الولايات الجنوبية والشرقية بشكل خاص لمواجهة الفيضانات، وتم إصدار تحذيرات من الفيضانات في الأنهار في ولاية ساكسونيا.
وفي النمسا، تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار، مما أدى إلى استدعاء خدمات الإنقاذ إلى أجزاء من البلاد خلال الليل، ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات واسعة النطاق والكبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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