https://sarabic.ae/20240908/المغرب-انتشال-8-جثث-و15-مفقودا-في-سيول-تمنارت-بإقليم-طاطا-1092515197.html
المغرب... انتشال 8 جثث و15 مفقودا في سيول "تمنارت" بإقليم طاطا.. فيديو
المغرب... انتشال 8 جثث و15 مفقودا في سيول "تمنارت" بإقليم طاطا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جماعة "تمنارت" بإقليم طاطا المغربي، اليوم الأحد، انتشال 8 جثث، فيما لا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين، إثر الفيضانات الطوفانية التي شهدها الإقليم... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:01+0000
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وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأحد، بأن إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب قد شهد أمطارا غزيرة وسيولا جارفة تسببت في انهيار المنازل وفقدان العديد من الأشخاص.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن "هذه الظروف الجوية القاسية تسببت في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص في دوار أوكرضا بسموكن، التابع لجماعة تمنارت بإقليم طاطا".ولفتت إلى انقطاع الكهرباء وشبكة الهاتف بدوار أوكرضا بسموكن والدواوير المجاورة، وأن المواطنين يعيشون حالة من الرعب والخوف بسبب ارتفاع منسوب الوادي الموجود بالمنطقة وفقدان عدد من الأشخاص وانهيار المنازل.ويأتي هذا فيما طالب مواطنون بإقليم طاطا، بإيفاد طائرة مروحية لتسهيل عملية البحث عن المفقودين جراء السيول التي اجتاحت دوار أوكرضا بمنطقة سموكن، التابعة لجماعة "تمنارت"، مخلفة عددا من الضحايا.وأشارت الصحيفة إلى أن وفد إقليم طاطا الذي يوجد حاليا في طريقه نحو المنطقة المنكوبة، وجد صعوبة في الولوج إلى هذه المناطق وهو ما أجبره على أن يضطر إلى التوقف لمدة طويلة بسبب جريان وادي تمنارت.
https://sarabic.ae/20230915/قبل-التعافي-من-تداعيات-الزلزال-سيول-جارفة-تضرب-جنوبي-المغرب--1081062498.html
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الأخبار, أخبار المغرب اليوم
الأخبار, أخبار المغرب اليوم
المغرب... انتشال 8 جثث و15 مفقودا في سيول "تمنارت" بإقليم طاطا.. فيديو
14:01 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 14:23 GMT 08.09.2024)
أكد رئيس جماعة "تمنارت" بإقليم طاطا المغربي، اليوم الأحد، انتشال 8 جثث، فيما لا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين، إثر الفيضانات الطوفانية التي شهدها الإقليم وتسببت في انهيار العديد من المنازل.
وأفادت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم الأحد، بأن إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب قد شهد أمطارا غزيرة وسيولا جارفة تسببت في انهيار المنازل وفقدان العديد من الأشخاص.
15 سبتمبر 2023, 09:31 GMT
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن "هذه الظروف الجوية القاسية تسببت في انهيار منازل وفقدان عدد من الأشخاص في دوار أوكرضا بسموكن، التابع لجماعة تمنارت بإقليم طاطا".
ولفتت إلى انقطاع الكهرباء وشبكة الهاتف بدوار أوكرضا بسموكن والدواوير المجاورة، وأن المواطنين يعيشون حالة من الرعب والخوف بسبب ارتفاع منسوب الوادي
الموجود بالمنطقة وفقدان عدد من الأشخاص وانهيار المنازل.
ويأتي هذا فيما طالب مواطنون بإقليم طاطا، بإيفاد طائرة مروحية لتسهيل عملية البحث عن المفقودين جراء السيول التي اجتاحت دوار أوكرضا بمنطقة سموكن، التابعة لجماعة "تمنارت"، مخلفة عددا من الضحايا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وفد إقليم طاطا الذي يوجد حاليا في طريقه نحو المنطقة المنكوبة
، وجد صعوبة في الولوج إلى هذه المناطق وهو ما أجبره على أن يضطر إلى التوقف لمدة طويلة بسبب جريان وادي تمنارت.