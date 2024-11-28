خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود

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البرنامج المسائي - إعادة
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06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241128/خلال-ساعات-3-دول-عربية-تترقب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1095297975.html
خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود
خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود
سبوتنيك عربي
من المرتقب أن تعلن 3 دول عربية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T16:21+0000
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اقتصاد
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وتأتي الزيادة الجديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 75 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أقل من 69 دولار، وفقا لمنصة "الطاقة".الإمارات العربية المتحدةمن المتوقع رفع أسعار الوقود في الدولة الخليجية للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحاليا، تبلغ أسعار البنزين:- بنزين 98: 2.74 درهما- بنزين 95: 2.63 درهما- بنزين 91: 2.55 درهما- ديزل: 2.67 درهماالأردنلجنة تسعير المشتقات النفطية ستعلن عن زيادة مرتقبة، بعد ارتفاع الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر الجاري، والأسعار الحالية هي:- بنزين 90: 865 فلسا- بنزين 95: 1110 فلسا- ديزل: 675 فلسا- كاز: 620 فلسا- أسطوانة الغاز: 7 دنانيرقطرتتراوح التوقعات بين تثبيت الأسعار وزيادتها، إذ شهدت أسعار الوقود ارتفاعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والأسعار الحالية هي:- ديزل: 2.05 ريالا- بنزين 95: 2.1 ريالا- بنزين 91: 1.9 ريالاويُنتظر إعلان لجان التسعير في الدول العربية الثلاث قراراتها خلال ساعات، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في الأول من ديسمبر 2024.
https://sarabic.ae/20241031/نبأ-سار-للمصريين-بشأن-أسعار-الوقود-1094342051.html
https://sarabic.ae/20240127/محافظ-المركزي-الأردني-يتوقع-انخفاض-أسعار-الفائدة--1085472210.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار الأردن
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار الأردن

خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود

16:21 GMT 28.11.2024
© Photo / Unsplash/ Dawn McDonaldمحطة بنزين
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
محطة بنزين
© Photo / Unsplash/ Dawn McDonald
تابعنا عبر
من المرتقب أن تعلن 3 دول عربية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتأتي الزيادة الجديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 75 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أقل من 69 دولار، وفقا لمنصة "الطاقة".

الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع رفع أسعار الوقود في الدولة الخليجية للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحاليا، تبلغ أسعار البنزين:
- بنزين 98: 2.74 درهما
- بنزين 95: 2.63 درهما
- بنزين 91: 2.55 درهما
- ديزل: 2.67 درهما
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
"نبأ سار" للمصريين بشأن أسعار الوقود
31 أكتوبر, 07:45 GMT

الأردن

لجنة تسعير المشتقات النفطية ستعلن عن زيادة مرتقبة، بعد ارتفاع الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر الجاري، والأسعار الحالية هي:
- بنزين 90: 865 فلسا
- بنزين 95: 1110 فلسا
- ديزل: 675 فلسا
- كاز: 620 فلسا
- أسطوانة الغاز: 7 دنانير
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
محافظ "المركزي" الأردني يتوقع انخفاض أسعار الفائدة
27 يناير, 12:04 GMT

قطر

تتراوح التوقعات بين تثبيت الأسعار وزيادتها، إذ شهدت أسعار الوقود ارتفاعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والأسعار الحالية هي:
- ديزل: 2.05 ريالا
- بنزين 95: 2.1 ريالا
- بنزين 91: 1.9 ريالا
ويُنتظر إعلان لجان التسعير في الدول العربية الثلاث قراراتها خلال ساعات، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في الأول من ديسمبر 2024.
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
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