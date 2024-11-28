https://sarabic.ae/20241128/خلال-ساعات-3-دول-عربية-تترقب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1095297975.html
خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود
خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود
سبوتنيك عربي
من المرتقب أن تعلن 3 دول عربية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T16:21+0000
2024-11-28T16:21+0000
2024-11-28T16:21+0000
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وتأتي الزيادة الجديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 75 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أقل من 69 دولار، وفقا لمنصة "الطاقة".الإمارات العربية المتحدةمن المتوقع رفع أسعار الوقود في الدولة الخليجية للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحاليا، تبلغ أسعار البنزين:- بنزين 98: 2.74 درهما- بنزين 95: 2.63 درهما- بنزين 91: 2.55 درهما- ديزل: 2.67 درهماالأردنلجنة تسعير المشتقات النفطية ستعلن عن زيادة مرتقبة، بعد ارتفاع الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر الجاري، والأسعار الحالية هي:- بنزين 90: 865 فلسا- بنزين 95: 1110 فلسا- ديزل: 675 فلسا- كاز: 620 فلسا- أسطوانة الغاز: 7 دنانيرقطرتتراوح التوقعات بين تثبيت الأسعار وزيادتها، إذ شهدت أسعار الوقود ارتفاعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والأسعار الحالية هي:- ديزل: 2.05 ريالا- بنزين 95: 2.1 ريالا- بنزين 91: 1.9 ريالاويُنتظر إعلان لجان التسعير في الدول العربية الثلاث قراراتها خلال ساعات، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في الأول من ديسمبر 2024.
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار الأردن
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار الأردن
خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود
من المرتقب أن تعلن 3 دول عربية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتأتي الزيادة الجديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 75 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى أقل من 69 دولار، وفقا لمنصة
"الطاقة".
من المتوقع رفع أسعار الوقود في الدولة الخليجية للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحاليا، تبلغ أسعار البنزين:
لجنة تسعير المشتقات النفطية ستعلن عن زيادة مرتقبة، بعد ارتفاع الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر الجاري، والأسعار الحالية هي:
- أسطوانة الغاز: 7 دنانير
تتراوح التوقعات بين تثبيت الأسعار وزيادتها، إذ شهدت أسعار الوقود ارتفاعا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والأسعار الحالية هي:
ويُنتظر إعلان لجان التسعير في الدول العربية الثلاث قراراتها خلال ساعات، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة في الأول من ديسمبر 2024.