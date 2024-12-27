https://sarabic.ae/20241227/في-البحر-المتوسط-حقل-غاز-عربي-احتياطياته-55-تريليون-قدم-مكعبة-1096232456.html
في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
سبوتنيك عربي
يمثل حقل غاز عربي في البحر الأبيض المتوسط، أهمية كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف شراء إنتاج الحقل، خاصة لإيطاليا، التي تستثمر شركة "إيني" (Eni) في... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T07:22+0000
2024-12-27T07:22+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الجمعة، أن حقل "بحر السلام" الغازي في ليبيا، أحد أهم الشرايين التي تمد البلاد بالغاز الطبيعي، خاصة وأنه يقع بالقرب من الحدود مع تونس، ما يسهم في دعم اقتصاد الدولة وسياستها.والحقل الليبي يقع تحت إدارة شركة "مليتة" للنفط والغاز، التي تشغّله نيابة عن شركة "إيني" الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة النفط الليبية، فيما تجري عمليات معالجة إنتاج الحقل وفصل وإزالة المياه في مجمع "مليتة" للمعالجة، بعد ضخه إليها عبر أنبوب بحري.ويذكر أن الحقل الغازي يقع على بُعد 110 كيلومترات من السواحل الليبية، وينتج في الوقت الحالي نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، من خلال 15 بئرا تقع جميعها قرب المنصة، بالإضافة إلى 11 بئرا تحت سطح البحر.وذهبت بعض التقديرات البحثية إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في ليبيا، تُقدَّر بنحو 70 تريليون قدم مكعبة قياسية، فيما تبلغ احتياطيات حقل "بحر السلام" نفسه نحو 54.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
https://sarabic.ae/20230821/ليبيا-وضع-حجر-الأساس-لمحطة-جنوب-طرابلس-الغازية-الجديدة-1080277315.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس
في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
07:22 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 07:51 GMT 27.12.2024)
يمثل حقل غاز عربي في البحر الأبيض المتوسط، أهمية كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف شراء إنتاج الحقل، خاصة لإيطاليا، التي تستثمر شركة "إيني" (Eni) في الحقل.
وذكرت منصة "الطاقة"، اليوم الجمعة، أن حقل "بحر السلام" الغازي في ليبيا، أحد أهم الشرايين التي تمد البلاد بالغاز الطبيعي، خاصة وأنه يقع بالقرب من الحدود مع تونس، ما يسهم في دعم اقتصاد الدولة وسياستها.
ويقوم حقل "بحر السلام" بدور مهم في تحقيق اكتفاء ليبيا ذاتيا من الغاز الطبيعي والمكثفات، حيث يتراوح حجم إنتاجه بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، مع كميات تتراوح بين 30 و35 ألف برميل من المكثفات.
والحقل الليبي يقع تحت إدارة شركة "مليتة" للنفط والغاز، التي تشغّله نيابة عن شركة "إيني" الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة النفط الليبية
، فيما تجري عمليات معالجة إنتاج الحقل وفصل وإزالة المياه في مجمع "مليتة" للمعالجة، بعد ضخه إليها عبر أنبوب بحري.
وكانت المراحل الأولى لمشروع حقل "بحر السلام" قد بدأت بين ليبيا وإيطاليا، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1977، لكن إنتاجه لم يكن ذا فاعلية في الاقتصاد الليبي قبل العام 2005، حيث يتجه إنتاجه إلى التصدير بما يحقق عوائد مهمة للدولة الليبية.
ويذكر أن الحقل الغازي
يقع على بُعد 110 كيلومترات من السواحل الليبية، وينتج في الوقت الحالي نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، من خلال 15 بئرا تقع جميعها قرب المنصة، بالإضافة إلى 11 بئرا تحت سطح البحر.
وذهبت بعض التقديرات البحثية إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في ليبيا، تُقدَّر بنحو 70 تريليون قدم مكعبة قياسية، فيما تبلغ احتياطيات حقل "بحر السلام" نفسه نحو 54.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز.