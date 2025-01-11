https://sarabic.ae/20250111/تقنية-صينية-تسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-كفاءة-الألواح-الشمسية-1096675011.html
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تقنية جديدة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:59+0000
2025-01-11T08:59+0000
2025-01-11T08:59+0000
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وبحسب التقرير، فقد جذبت الألواح الشمسية المزودة بتقنية "إتش جيه تي" الأنظار مجددًا، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة لامست 25.44%.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تعتمد التقنية التي استعانت بها شركة "ترينا سولار" الصينية على استعمال مزيح من الألواح الشمسية السيليكونية التقليدية والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، التي مكّنتها من تحقيق كفاءة أعلى وأداء أفضل، حتى في ظل ظروف السطوع المنخفض، قياسًا بنظيراتها التقليدية.وتمثّل كفاءة توليد الطاقة الشمسية التي حققتها شركة "ترينا سولار" الرقم القياسي الـ30 في سجل إنجازاتها، ما يضع معيارًا جديدًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.وتتمتع التقنية المذكورة بما يسمى آلية "التخميد" التي تغطي العيوب الموجودة على سطح الخلية الشمسية، بينما تشير كفاءة الخلية إلى النسبة المئوية لسقوط أشعة الشمس على أداة مثل اللوح الشمسي، التي تُحوَّل في النهاية إلى كهرباء قابلة للاستعمال.يذكر أن الرقم القياسي المعلن مؤخرًا، يتفوق على نظيره السابق البالغ 25.40%، الذي سجلته الوحدات الشمسية ذات الاتصال الخلفي "بي سي" (BC) التابعة لشركة "لونغي" الصينية المنافسة.علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام
https://sarabic.ae/20241215/تشغيل-أعلى-مشروع-للطاقة-الشمسية-في-العالم-أين-هو؟-1095806142.html
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اقتصاد, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تقنية جديدة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية.
وبحسب التقرير، فقد جذبت الألواح الشمسية المزودة بتقنية "إتش جيه تي" الأنظار مجددًا، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة لامست 25.44%.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تعتمد التقنية التي استعانت بها شركة "ترينا سولار" الصينية على استعمال مزيح من الألواح الشمسية السيليكونية التقليدية والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، التي مكّنتها من تحقيق كفاءة أعلى وأداء أفضل، حتى في ظل ظروف السطوع المنخفض، قياسًا بنظيراتها التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن الألواح الشمسية من النوع "إتش جيه تي" تتيح متانة أكبر وعمرًا تشغيليًا أطول، ما يجعلها خيارًا شائعًا لمشروعات الطاقة الشمسية السكنية والتجارية.
15 ديسمبر 2024, 12:33 GMT
وتمثّل كفاءة توليد الطاقة الشمسية التي حققتها شركة "ترينا سولار" الرقم القياسي الـ30 في سجل إنجازاتها، ما يضع معيارًا جديدًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.
وتتمتع التقنية المذكورة بما يسمى آلية "التخميد" التي تغطي العيوب الموجودة على سطح الخلية الشمسية،
بينما تشير كفاءة الخلية إلى النسبة المئوية لسقوط أشعة الشمس على أداة مثل اللوح الشمسي، التي تُحوَّل في النهاية إلى كهرباء قابلة للاستعمال.
يذكر أن الرقم القياسي المعلن مؤخرًا، يتفوق على نظيره السابق البالغ 25.40%، الذي سجلته الوحدات الشمسية
ذات الاتصال الخلفي "بي سي" (BC) التابعة لشركة "لونغي" الصينية المنافسة.