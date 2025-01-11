تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250111/تقنية-صينية-تسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-كفاءة-الألواح-الشمسية-1096675011.html
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تقنية جديدة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:59+0000
2025-01-11T08:59+0000
مجتمع
اقتصاد
طاقة
طاقة شمسية
طاقة نظيفة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103129/32/1031293221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e5a7b8121c8cbab3b53a07d5e10edb.jpg
وبحسب التقرير، فقد جذبت الألواح الشمسية المزودة بتقنية "إتش جيه تي" الأنظار مجددًا، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة لامست 25.44%.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تعتمد التقنية التي استعانت بها شركة "ترينا سولار" الصينية على استعمال مزيح من الألواح الشمسية السيليكونية التقليدية والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، التي مكّنتها من تحقيق كفاءة أعلى وأداء أفضل، حتى في ظل ظروف السطوع المنخفض، قياسًا بنظيراتها التقليدية.وتمثّل كفاءة توليد الطاقة الشمسية التي حققتها شركة "ترينا سولار" الرقم القياسي الـ30 في سجل إنجازاتها، ما يضع معيارًا جديدًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.وتتمتع التقنية المذكورة بما يسمى آلية "التخميد" التي تغطي العيوب الموجودة على سطح الخلية الشمسية، بينما تشير كفاءة الخلية إلى النسبة المئوية لسقوط أشعة الشمس على أداة مثل اللوح الشمسي، التي تُحوَّل في النهاية إلى كهرباء قابلة للاستعمال.يذكر أن الرقم القياسي المعلن مؤخرًا، يتفوق على نظيره السابق البالغ 25.40%، الذي سجلته الوحدات الشمسية ذات الاتصال الخلفي "بي سي" (BC) التابعة لشركة "لونغي" الصينية المنافسة.علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام
https://sarabic.ae/20241215/تشغيل-أعلى-مشروع-للطاقة-الشمسية-في-العالم-أين-هو؟-1095806142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103129/32/1031293221_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1700b2cd2188bd7fab1d3bf3f9f2494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة
اقتصاد, طاقة, طاقة شمسية, طاقة نظيفة

تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية

08:59 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تقنية جديدة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية.
وبحسب التقرير، فقد جذبت الألواح الشمسية المزودة بتقنية "إتش جيه تي" الأنظار مجددًا، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة لامست 25.44%.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تعتمد التقنية التي استعانت بها شركة "ترينا سولار" الصينية على استعمال مزيح من الألواح الشمسية السيليكونية التقليدية والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، التي مكّنتها من تحقيق كفاءة أعلى وأداء أفضل، حتى في ظل ظروف السطوع المنخفض، قياسًا بنظيراتها التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن الألواح الشمسية من النوع "إتش جيه تي" تتيح متانة أكبر وعمرًا تشغيليًا أطول، ما يجعلها خيارًا شائعًا لمشروعات الطاقة الشمسية السكنية والتجارية.

الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟
15 ديسمبر 2024, 12:33 GMT
وتمثّل كفاءة توليد الطاقة الشمسية التي حققتها شركة "ترينا سولار" الرقم القياسي الـ30 في سجل إنجازاتها، ما يضع معيارًا جديدًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.
وتتمتع التقنية المذكورة بما يسمى آلية "التخميد" التي تغطي العيوب الموجودة على سطح الخلية الشمسية، بينما تشير كفاءة الخلية إلى النسبة المئوية لسقوط أشعة الشمس على أداة مثل اللوح الشمسي، التي تُحوَّل في النهاية إلى كهرباء قابلة للاستعمال.
يذكر أن الرقم القياسي المعلن مؤخرًا، يتفوق على نظيره السابق البالغ 25.40%، الذي سجلته الوحدات الشمسية ذات الاتصال الخلفي "بي سي" (BC) التابعة لشركة "لونغي" الصينية المنافسة.
علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية
روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала