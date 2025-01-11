https://sarabic.ae/20250111/تقنية-صينية-تسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-كفاءة-الألواح-الشمسية-1096675011.html

تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية

تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن تقنية جديدة نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:59+0000

2025-01-11T08:59+0000

2025-01-11T08:59+0000

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وبحسب التقرير، فقد جذبت الألواح الشمسية المزودة بتقنية "إتش جيه تي" الأنظار مجددًا، بعدما نجحت في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بكفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة لامست 25.44%.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تعتمد التقنية التي استعانت بها شركة "ترينا سولار" الصينية على استعمال مزيح من الألواح الشمسية السيليكونية التقليدية والخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة، التي مكّنتها من تحقيق كفاءة أعلى وأداء أفضل، حتى في ظل ظروف السطوع المنخفض، قياسًا بنظيراتها التقليدية.وتمثّل كفاءة توليد الطاقة الشمسية التي حققتها شركة "ترينا سولار" الرقم القياسي الـ30 في سجل إنجازاتها، ما يضع معيارًا جديدًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.وتتمتع التقنية المذكورة بما يسمى آلية "التخميد" التي تغطي العيوب الموجودة على سطح الخلية الشمسية، بينما تشير كفاءة الخلية إلى النسبة المئوية لسقوط أشعة الشمس على أداة مثل اللوح الشمسي، التي تُحوَّل في النهاية إلى كهرباء قابلة للاستعمال.يذكر أن الرقم القياسي المعلن مؤخرًا، يتفوق على نظيره السابق البالغ 25.40%، الذي سجلته الوحدات الشمسية ذات الاتصال الخلفي "بي سي" (BC) التابعة لشركة "لونغي" الصينية المنافسة.علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام

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