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https://sarabic.ae/20250103/إنتاج-دولة-عربية-من-النفط-في-2025-قد-يسجل-أقل-مستوى-منذ-عقود-1096441947.html
إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود
إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بتوقع انخفاض إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 إلى أقل مستوى له منذ عدة عقود. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T11:19+0000
2025-01-03T11:19+0000
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وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تقديرات حديثة باستمرار انخفاض إنتاج مصر من النفط الخام إلى 540 ألف برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة مع 570 ألف برميل يوميًا عام 2024. وأوضحت أن التقديرات توضح أن إنتاج مصر من النفط في 2025 سيكون أقل مستوى منذ أواخر السبعينيات، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج قد انخفض إلى 516 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو أدنى مستوى سجلته البلاد خلال القرن الـ21.وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "إنتاج مصر من النفط في 2025 سيبلغ مستوى 550 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام، على أن يتراجع إلى 540 ألفا في الربعين الثاني والثالث".وكان متوسط إنتاج مصر من النفط قد تراجع إلى 565 ألف برميل يوميا خلال عام 2023، مقابل متوسط بلغ 568 ألف برميل يوميا في عام 2022، رغم أن هذا الانتاج قد بلغ ذروته عند 941 ألف برميل يوميا عام 1993، قبل أن يتراجع في السنوات التالية، ويستقر بين مستويات 600 و700 ألف برميل يوميًا.وفي السياق نفسه، كشفت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير/كانون الثاني المقبل 2025.وأكدت منصة الطاقة، أمس الخميس، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.
https://sarabic.ae/20241122/مصر-بانتظار-اكتشاف-ضخم-شرقي-المتوسط-1095077127.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود

11:19 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بتوقع انخفاض إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 إلى أقل مستوى له منذ عدة عقود.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تقديرات حديثة باستمرار انخفاض إنتاج مصر من النفط الخام إلى 540 ألف برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة مع 570 ألف برميل يوميًا عام 2024.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
22 نوفمبر 2024, 08:05 GMT
وأوضحت أن التقديرات توضح أن إنتاج مصر من النفط في 2025 سيكون أقل مستوى منذ أواخر السبعينيات، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج قد انخفض إلى 516 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو أدنى مستوى سجلته البلاد خلال القرن الـ21.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن "إنتاج مصر من النفط في 2025 سيبلغ مستوى 550 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام، على أن يتراجع إلى 540 ألفا في الربعين الثاني والثالث".
وكان متوسط إنتاج مصر من النفط قد تراجع إلى 565 ألف برميل يوميا خلال عام 2023، مقابل متوسط بلغ 568 ألف برميل يوميا في عام 2022، رغم أن هذا الانتاج قد بلغ ذروته عند 941 ألف برميل يوميا عام 1993، قبل أن يتراجع في السنوات التالية، ويستقر بين مستويات 600 و700 ألف برميل يوميًا.
وفي السياق نفسه، كشفت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير/كانون الثاني المقبل 2025.
وأكدت منصة الطاقة، أمس الخميس، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
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