دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تطلق-خطة-لرفع-إنتاج-حقل-نفط-عملاق-1096422499.html
دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق
دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن خطة استثمارية ضخمة، لرفع إنتاج أحد حقول النفط العملاقة باحتياطي 22 مليار برميل. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T14:43+0000
2025-01-02T14:43+0000
مجتمع
اقتصاد
العراق
تكرير نفط
نفط خام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_426b0afe288961579dadf30df83b49a5.jpg
يقوم العراق بتحركات مهمة لزيادة إنتاج حقل نفطي تبلغ احتياطياته 22 مليار برميل، بما يدعم خطط بغداد لرفع إنتاجها إلى 8 ملايين برميل يوميًا، خلال السنوات الـ3 المقبلة.وتم افتتاح مشروع مركز عمليات حقل "غرب القرنة 1" المرحلة الأولى، والذي تنفذ أعمال تشغيله شركة "بتروتشاينا" الصينية، يوم أمس الأربعاء، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.ووفقا لبيانات قطاع النفط في العراق، لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يعد حقل "غرب القرنة 1" من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل.وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي أن حقل "غرب القرنة 1" مؤهل لأن يكون منتجًا كبيرًا للنفط في محافظة البصرة، إذ يبلغ إنتاجه حاليًا نحو 550 ألف برميل يوميًا.تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيادولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024
https://sarabic.ae/20241224/العراق-أزمة-جديدة-تواجه-إعادة-تصدير-نفط-كردستان-وحديث-عن-سعي-الشركات-الدولية-للحصول-على-تعويضات-1096144752.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_1625bd14515d756d1fef2ab06debe307.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العراق, تكرير نفط, نفط خام
اقتصاد, العراق, تكرير نفط, نفط خام

دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق

14:43 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشفت دولة عربية عن خطة استثمارية ضخمة، لرفع إنتاج أحد حقول النفط العملاقة باحتياطي 22 مليار برميل.
يقوم العراق بتحركات مهمة لزيادة إنتاج حقل نفطي تبلغ احتياطياته 22 مليار برميل، بما يدعم خطط بغداد لرفع إنتاجها إلى 8 ملايين برميل يوميًا، خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وتم افتتاح مشروع مركز عمليات حقل "غرب القرنة 1" المرحلة الأولى، والذي تنفذ أعمال تشغيله شركة "بتروتشاينا" الصينية، يوم أمس الأربعاء، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.

يذكر أن هذه الخطوة الجديدة تأتي بعد نحو عام من انتهاء علاقة شركة "إكسون موبيل" الأمريكية رسميًا مع حقل "غرب القرنة 1" في العراق، وتسليم جميع العمليات فيه إلى شركة "بتروتشاينا".

البترول وأسعار النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
العراق.. أزمة جديدة تواجه إعادة تصدير نفط كردستان وحديث عن سعي الشركات الدولية للحصول على تعويضات
24 ديسمبر 2024, 19:41 GMT
ووفقا لبيانات قطاع النفط في العراق، لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يعد حقل "غرب القرنة 1" من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل.
وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي أن حقل "غرب القرنة 1" مؤهل لأن يكون منتجًا كبيرًا للنفط في محافظة البصرة، إذ يبلغ إنتاجه حاليًا نحو 550 ألف برميل يوميًا.
تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيا
دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала