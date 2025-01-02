https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تطلق-خطة-لرفع-إنتاج-حقل-نفط-عملاق-1096422499.html

دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق

دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق

سبوتنيك عربي

كشفت دولة عربية عن خطة استثمارية ضخمة، لرفع إنتاج أحد حقول النفط العملاقة باحتياطي 22 مليار برميل. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T14:43+0000

2025-01-02T14:43+0000

2025-01-02T14:43+0000

مجتمع

اقتصاد

العراق

تكرير نفط

نفط خام

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يقوم العراق بتحركات مهمة لزيادة إنتاج حقل نفطي تبلغ احتياطياته 22 مليار برميل، بما يدعم خطط بغداد لرفع إنتاجها إلى 8 ملايين برميل يوميًا، خلال السنوات الـ3 المقبلة.وتم افتتاح مشروع مركز عمليات حقل "غرب القرنة 1" المرحلة الأولى، والذي تنفذ أعمال تشغيله شركة "بتروتشاينا" الصينية، يوم أمس الأربعاء، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.ووفقا لبيانات قطاع النفط في العراق، لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يعد حقل "غرب القرنة 1" من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي يصل إلى أكثر من 22 مليار برميل.وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي أن حقل "غرب القرنة 1" مؤهل لأن يكون منتجًا كبيرًا للنفط في محافظة البصرة، إذ يبلغ إنتاجه حاليًا نحو 550 ألف برميل يوميًا.تحالف عربي ثلاثي يقود ثورة الطاقة في شمال أفريقيادولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024

https://sarabic.ae/20241224/العراق-أزمة-جديدة-تواجه-إعادة-تصدير-نفط-كردستان-وحديث-عن-سعي-الشركات-الدولية-للحصول-على-تعويضات-1096144752.html

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اقتصاد, العراق, تكرير نفط, نفط خام