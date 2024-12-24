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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
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مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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29 د
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20241224/ترتيب-أغلى-5-دول-عربية-من-حيث-أسعار-البنزين-1096103167.html
ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين
ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين
سبوتنيك عربي
تؤثر الأوضاع العالمية على أسواق النفط ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تحدد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T08:22+0000
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ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلى أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين بالتجزئة للمستهلك النهائي.كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.ويقول التقرير السعر العالمي يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين".أغلى 5 دولة عربية في أسعار البنزينفلسطين: الأولى عربياالأردن: الثانية عربياالمغرب: الثالث عربياسوريا: الرابعة عربياتونس: الخامسة عربيا
https://sarabic.ae/20240926/دولة-خليجية-تدرس-زيادة-أسعار-البنزين-على-الوافدين-فقط-1093112177.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين

08:22 GMT 24.12.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributorمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
تؤثر الأوضاع العالمية على أسواق النفط ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تحدد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق.
ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلى أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين بالتجزئة للمستهلك النهائي.
محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
دولة خليجية تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"
26 سبتمبر, 05:25 GMT
كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.
ويقول التقرير السعر العالمي يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين".

أغلى 5 دولة عربية في أسعار البنزين

فلسطين: الأولى عربيا

سعر لتر "بنزين 95": 1.96 دولار.
سعر لتر "بنزين 98": 2.23 دولار.

الأردن: الثانية عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 1.77 دولار.
سعر لتر "بنزين 95": 1.56 دولار.
سعر لتر "بنزين 90": 1.21 دولار.

المغرب: الثالث عربيا

متوسط سعر لتر البنزين: 1.35 دولار.

سوريا: الرابعة عربيا

سعر لتر "بنزين 95": 0.95 دولار.
سعر لتر "بنزين 90": 0.83 دولار.

تونس: الخامسة عربيا

سعر لتر "بنزين 98": 0.9 دولار.
سعر لتر "بنزين 95": 0.80 دولار.
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