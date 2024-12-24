https://sarabic.ae/20241224/ترتيب-أغلى-5-دول-عربية-من-حيث-أسعار-البنزين-1096103167.html
ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين
ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين
سبوتنيك عربي
تؤثر الأوضاع العالمية على أسواق النفط ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تحدد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T08:22+0000
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ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلى أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين بالتجزئة للمستهلك النهائي.كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.ويقول التقرير السعر العالمي يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين".أغلى 5 دولة عربية في أسعار البنزينفلسطين: الأولى عربياالأردن: الثانية عربياالمغرب: الثالث عربياسوريا: الرابعة عربياتونس: الخامسة عربيا
https://sarabic.ae/20240926/دولة-خليجية-تدرس-زيادة-أسعار-البنزين-على-الوافدين-فقط-1093112177.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, تونس, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
ترتيب أغلى 5 دول عربية من حيث أسعار البنزين
تؤثر الأوضاع العالمية على أسواق النفط ويصل ذلك التأثير إلى الحكومة التي تحدد أسعار البنزين وفقا للتطورات التي تشهدها تلك الأسواق.
ورغم أن معظم الدول تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية بأسعار شبه موحدة، إلى أن الدول العربية تشهد تفاوتا في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بدعم المحروقات، التي ينتج عنها تباين أسعار بيع البنزين
بالتجزئة للمستهلك النهائي.
كما ترتبط أسعار البنزين بمعدلات الضرائب وحجم الموارد النفطية المحلية وحجم الاستيراد مقارنة بالاستهلاك، بحسب تقرير لـ"منصة الطاقة"، التي أشارت إلى أن بعض الدول تستورد جميع احتياجاتها من الخارج، بينما تعتمد أخرى على استيراد كميات محددة.
ويقول التقرير السعر العالمي
يقدر بـ1.24 دولار للتر "أوكتان - 95"، وفقا لآخر إحصائية في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مضيفا: "لكنه يجب الربط بين مستوى دخل الفرد في الدولة وسعر البنزين".
أغلى 5 دولة عربية في أسعار البنزين
سعر لتر "بنزين 95": 1.96 دولار.
سعر لتر "بنزين 98": 2.23 دولار.
سعر لتر "بنزين 98": 1.77 دولار.
سعر لتر "بنزين 95": 1.56 دولار.
سعر لتر "بنزين 90": 1.21 دولار.
متوسط سعر لتر البنزين: 1.35 دولار.
سعر لتر "بنزين 95": 0.95 دولار.
سعر لتر "بنزين 90": 0.83 دولار.
سعر لتر
"بنزين 98": 0.9 دولار.
سعر لتر "بنزين 95": 0.80 دولار.