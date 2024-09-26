https://sarabic.ae/20240926/دولة-خليجية-تدرس-زيادة-أسعار-البنزين-على-الوافدين-فقط-1093112177.html
دولة خليجية تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"
دولة خليجية تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير عن أن حكومة في دولة خليجية تسعى إلى زيادة أسعار البنزين، لكن على الوافدين فقط المقيمين على أراضيها. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T05:25+0000
2024-09-26T05:25+0000
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وقال مصدر في الحكومة الكويتية، إن "هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمي قريبا".وأوضح في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "هذه الزيادة لن تشمل مواطني دولة الكويت، بل ستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعما ماليا للمواطنين نظير استهلاك الوقود، لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر".ولفت إلى أن "زيادة أسعار البنزين على الوافدين في الكويت وتحديد نسبتها قيد الدراسة في الوقت الحالي، وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية، وسيتم اعتمادها قريبا".وتعد الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط حول العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.
https://sarabic.ae/20240922/الكويت-الحكم-على-مصريين-بالسجن-15-عاما-في-قضية-أثارت-جدلا-1092992778.html
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سبوتنيك عربي
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
دولة خليجية تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"
كشفت تقارير عن أن حكومة في دولة خليجية تسعى إلى زيادة أسعار البنزين، لكن على الوافدين فقط المقيمين على أراضيها.
وقال مصدر في الحكومة الكويتية، إن "هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمي قريبا".
وأوضح في تصريحات لصحيفة
"القبس" الكويتية، أن "هذه الزيادة لن تشمل مواطني دولة الكويت، بل ستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعما ماليا للمواطنين نظير استهلاك الوقود، لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر".
وأضاف المصدر الحكومي إنه "من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد بأسعار منخفضة، وهم ضعف عدد المواطنين".
ولفت إلى أن "زيادة أسعار البنزين على الوافدين في الكويت وتحديد نسبتها قيد الدراسة في الوقت الحالي، وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية، وسيتم اعتمادها قريبا".
وتعد الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط حول العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.