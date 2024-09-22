الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240922/الكويت-الحكم-على-مصريين-بالسجن-15-عاما-في-قضية-أثارت-جدلا-1092992778.html
الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا
الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا
سبوتنيك عربي
أيدت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، حكما يقضي بحبس وافدين مصريين 15 عاما. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T16:04+0000
2024-09-22T16:04+0000
مجتمع
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/16/1092992621_0:454:1383:1232_1920x0_80_0_0_46e982992fd90ef76bead644f7e99932.jpg
كما رفضت المحكمة طعنا قدمه المصريان "بتهم الاختلاس وغسل الأموال"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وأصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمها على الوافدين المصريين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ضيافة الداخلية".وفي عام 2022، أسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على قضية "ضيافة الداخلية"، وذلك عقب تداولها بالمحاكم لمدة 1344 يوم.ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية في القضية آنذاك، بعدة أحكام مختلفة من حبس إلى غرامة، وخففت أحكاما أخرى.واشتمل حكم محكمة الاستئناف الكويتية على حبس المتهم الأول، عادل الحشاش، 15 عاما، إذ خففت الحكم الذي كان 30 في الدرجة السابقة، وقضت بتغريمه 113 مليون دينار كويتي.وتضمن الحكم أيضا إلغاء الحبس 10 سنوات بحق عدد من المتهمين، وقضت بحبسهم سنيتن مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حبس آخرين عامين مع كفالة 20 ألف دينار.وكانت وزارة العدل الكويتية أصدرت تقريرها في قضية "ضيافة الداخلية"، والذي كشف عن "حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير".ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أنه (التقرير) قدم تفصيلا حول "الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، وقيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية".وتفجرت قضية "ضيافة الداخلية" في الكويت بعام 2016، عندما فتحت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، والتي اتضح أن جميعها مزورة.ووجهت النيابة العامة الكويتية للمتهمين في القضية، أنهم استحلوا حرمة المال العام، بعد أن سجلوا ضيوفا وهميين لم يزوروا الكويت، فضلا عن إصدارهم 50 شيكا في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.
https://sarabic.ae/20220415/وزارة-العدل-الكويتية-تصدر-تقريرها-في-قضية-ضيافة-الداخلية-1061213243.html
https://sarabic.ae/20240906/كويتية-تنجو-من-الإعدام-قبل-تنفيذ-الحكم-بساعة-1092461663.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/16/1092992621_0:324:1383:1361_1920x0_80_0_0_ce9026b5c98d697e08205345b2f533ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا

16:04 GMT 22.09.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
تابعنا عبر
أيدت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، حكما يقضي بحبس وافدين مصريين 15 عاما.
كما رفضت المحكمة طعنا قدمه المصريان "بتهم الاختلاس وغسل الأموال"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمها على الوافدين المصريين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ضيافة الداخلية".
وفي عام 2022، أسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على قضية "ضيافة الداخلية"، وذلك عقب تداولها بالمحاكم لمدة 1344 يوم.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية في القضية آنذاك، بعدة أحكام مختلفة من حبس إلى غرامة، وخففت أحكاما أخرى.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
وزارة العدل الكويتية تصدر تقريرها في قضية "ضيافة الداخلية"
15 أبريل 2022, 06:54 GMT
واشتمل حكم محكمة الاستئناف الكويتية على حبس المتهم الأول، عادل الحشاش، 15 عاما، إذ خففت الحكم الذي كان 30 في الدرجة السابقة، وقضت بتغريمه 113 مليون دينار كويتي.
وتضمن الحكم أيضا إلغاء الحبس 10 سنوات بحق عدد من المتهمين، وقضت بحبسهم سنيتن مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حبس آخرين عامين مع كفالة 20 ألف دينار.
وكانت وزارة العدل الكويتية أصدرت تقريرها في قضية "ضيافة الداخلية"، والذي كشف عن "حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير".
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أنه (التقرير) قدم تفصيلا حول "الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، وقيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية".
الإعدام شنقا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
مجتمع
كويتية تنجو من الإعدام قبل تنفيذ الحكم بساعة
6 سبتمبر, 16:09 GMT
وتفجرت قضية "ضيافة الداخلية" في الكويت بعام 2016، عندما فتحت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، والتي اتضح أن جميعها مزورة.
ووجهت النيابة العامة الكويتية للمتهمين في القضية، أنهم استحلوا حرمة المال العام، بعد أن سجلوا ضيوفا وهميين لم يزوروا الكويت، فضلا عن إصدارهم 50 شيكا في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن قصف شركة تصنيع عسكرية إسرائيلية14:15 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала