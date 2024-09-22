https://sarabic.ae/20240922/الكويت-الحكم-على-مصريين-بالسجن-15-عاما-في-قضية-أثارت-جدلا-1092992778.html

الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا

الكويت... الحكم على مصريين بالسجن 15 عاما في قضية أثارت جدلا

سبوتنيك عربي

أيدت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، حكما يقضي بحبس وافدين مصريين 15 عاما. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T16:04+0000

2024-09-22T16:04+0000

2024-09-22T16:04+0000

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كما رفضت المحكمة طعنا قدمه المصريان "بتهم الاختلاس وغسل الأموال"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وأصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمها على الوافدين المصريين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ضيافة الداخلية".وفي عام 2022، أسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على قضية "ضيافة الداخلية"، وذلك عقب تداولها بالمحاكم لمدة 1344 يوم.ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية في القضية آنذاك، بعدة أحكام مختلفة من حبس إلى غرامة، وخففت أحكاما أخرى.واشتمل حكم محكمة الاستئناف الكويتية على حبس المتهم الأول، عادل الحشاش، 15 عاما، إذ خففت الحكم الذي كان 30 في الدرجة السابقة، وقضت بتغريمه 113 مليون دينار كويتي.وتضمن الحكم أيضا إلغاء الحبس 10 سنوات بحق عدد من المتهمين، وقضت بحبسهم سنيتن مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حبس آخرين عامين مع كفالة 20 ألف دينار.وكانت وزارة العدل الكويتية أصدرت تقريرها في قضية "ضيافة الداخلية"، والذي كشف عن "حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير".ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أنه (التقرير) قدم تفصيلا حول "الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، وقيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية".وتفجرت قضية "ضيافة الداخلية" في الكويت بعام 2016، عندما فتحت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، والتي اتضح أن جميعها مزورة.ووجهت النيابة العامة الكويتية للمتهمين في القضية، أنهم استحلوا حرمة المال العام، بعد أن سجلوا ضيوفا وهميين لم يزوروا الكويت، فضلا عن إصدارهم 50 شيكا في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.

https://sarabic.ae/20220415/وزارة-العدل-الكويتية-تصدر-تقريرها-في-قضية-ضيافة-الداخلية-1061213243.html

https://sarabic.ae/20240906/كويتية-تنجو-من-الإعدام-قبل-تنفيذ-الحكم-بساعة-1092461663.html

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