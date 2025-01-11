https://sarabic.ae/20250111/ارتفاع-إنتاج-دولة-عربية-من-الغاز-الطبيعي-بنحو-5-خلال-نوفمبر-الماضي-1096695080.html
ارتفاع إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي بنحو 5% خلال نوفمبر الماضي
ارتفاع إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي بنحو 5% خلال نوفمبر الماضي
سبوتنيك عربي
شهد إجمالي إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي ارتفاعا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T18:42+0000
2025-01-11T18:42+0000
2025-01-11T18:42+0000
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وكشفت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات، عنزيادة الإنتاج المحلي للغاز في السلطنة، بما في ذلك الاستيراد في البلاد، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2024، إلى 51 مليارًا و831 مليونًا و200 ألف متر مكعب.وأكدت البيانات ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار و387 مليونًا و200 ألف متر مكعب، وهو الرقم الذي يأتي مقارنة بإنتاج البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، والبالغ 49 مليارا و444 مليون متر مكعب.وكانت بيانات إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي قد كشفت أن "إنتاج الغاز المصاحب بلغ 10 مليارات و579 مليونًا و100 ألف متر مكعب، في حين بلغ إنتاج الغاز غير المصاحب، بما في ذلك الاستيراد، نحو 41 مليارًا و252 مليونًا و100 ألف متر مكعب".وبحسب بيانات المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات، فإن "استهلاك المشروعات الصناعية من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان بلغ 26 مليارًا و517 مليونًا و500 ألف متر مكعب، بنسبة 51.1%، حتى نهاية شهر نوفمبر 2024".
https://sarabic.ae/20241226/العرب-في-صدارة-أكبر-10-صفقات-للغاز-المسال-لعام-2024----1096198822.html
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سبوتنيك عربي
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سلطنة عمان, اقتصاد, الأخبار
سلطنة عمان, اقتصاد, الأخبار
ارتفاع إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي بنحو 5% خلال نوفمبر الماضي
شهد إجمالي إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي ارتفاعا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
وكشفت منصة "الطاقة"، اليوم السبت، نقلا عن بيانات المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات، عنزيادة الإنتاج المحلي للغاز في السلطنة، بما في ذلك الاستيراد في البلاد، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2024، إلى 51 مليارًا و831 مليونًا و200 ألف متر مكعب.
وأكدت البيانات ارتفاع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار و387 مليونًا و200 ألف متر مكعب، وهو الرقم الذي يأتي مقارنة بإنتاج البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، والبالغ 49 مليارا و444 مليون متر مكعب.
26 ديسمبر 2024, 08:20 GMT
وأوضحت أن إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي سيواصل ارتفاعه بمعدلات كبيرة حتى عام 2035، متوقعة وصوله إلى 46 مليار متر مكعب سنويًا، ثم يشهد استقرارا حتى 2050، بالتوازي مع استمرار تصدير الغاز المنتج بعقود طويلة الأجل.
وكانت بيانات إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي
قد كشفت أن "إنتاج الغاز المصاحب بلغ 10 مليارات و579 مليونًا و100 ألف متر مكعب، في حين بلغ إنتاج الغاز غير المصاحب، بما في ذلك الاستيراد، نحو 41 مليارًا و252 مليونًا و100 ألف متر مكعب".
وبحسب بيانات المركز الوطني العُماني للإحصاء والمعلومات، فإن "استهلاك المشروعات الصناعية من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان
بلغ 26 مليارًا و517 مليونًا و500 ألف متر مكعب، بنسبة 51.1%، حتى نهاية شهر نوفمبر 2024".