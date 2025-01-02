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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250102/صادرات-دولة-عربية-من-الغاز-المسال-في-العام-2025-تغزو-5-أسواق-جديدة-1096402248.html
صادرات دولة عربية من الغاز المسال في العام 2025 تغزو 5 أسواق جديدة
صادرات دولة عربية من الغاز المسال في العام 2025 تغزو 5 أسواق جديدة
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن دولة عربية تترقب صادراتها من الغاز المسال في عام 2025، غزو أسواق جديدة، من أجل دعم خططها لتنويع إمدادات الطاقة إلى الأسواق... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T07:44+0000
2025-01-02T07:45+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن "الشركة العُمانية للغاز المسال تحاول مع مطلع العام الجاري، توسيع إمدادات الطاقة إلى كل من أوروبا وآسيا، لتعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها محركا رئيسا في أسواق الطاقة العالمية".وأوضحت المنصة أن "صادرات سلطنة عُمان من الغاز المسال تشهد تغيير آلية عمل العقود، التي كانت سائدة لمدة 25 عامًا، حيث تهدف الخطط الجديدة التي تبنّتها الشركة إلى دفع النمو المستدام ودعم رؤية عُمان 2040، والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية".وتهدف الخطط الجديدة التي تبنّتها الشركة العمانية للغاز المسال إلى دفع النمو المستدام ودعم رؤية عُمان 2040، والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية.وتقضي الاتفاقيتين بحصول "شل" على 1.6 مليون طن سنويا من الغاز المسال العُماني، وتمتد لـ10 سنوات بداية من 2025، ويفترض بدأ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تصدير الغاز إلى شركة "بوتاش" التركية، بعد توقيعها العام الماضي، اتفاقا يتضمن توريد نحو مليون طن سنويًا إلى تركيا لمدة 10 سنوات، بدءا من 2025.ويشار إلى أن قطاع الطاقة في سلطنة عُمان نجح خلال عام 2023، في توقيع العديد من صفقات الغاز المسال مع العديد من دول العالم، وهي صفقات بعقود طويلة متوسطة الأجل، لتنجح معها السلطنة في تأمين بيع الغاز المسال على مدة زمنية تتراوح ما بين 4 و10 سنوات.ويأتي هذا في وقت وقّعت عُمان في العام 2023، صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، تشمل تصدير 800 ألف طن متري سنويا من الغاز المسال، بداية من عام 2025.
https://sarabic.ae/20241229/أكبر-حقل-غاز-في-البحر-الأسود-يترقب-زيادة-إنتاجية-تقدر-بـ30-مليون-متر-مكعب-يوميا-1096300694.html
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سلطنة عمان, اقتصاد, أخبار اليابان, أخبار فرنسا
سلطنة عمان, اقتصاد, أخبار اليابان, أخبار فرنسا

صادرات دولة عربية من الغاز المسال في العام 2025 تغزو 5 أسواق جديدة

07:44 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 07:45 GMT 02.01.2025)
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن دولة عربية تترقب صادراتها من الغاز المسال في عام 2025، غزو أسواق جديدة، من أجل دعم خططها لتنويع إمدادات الطاقة إلى الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا.
وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن "الشركة العُمانية للغاز المسال تحاول مع مطلع العام الجاري، توسيع إمدادات الطاقة إلى كل من أوروبا وآسيا، لتعزيز مكانة سلطنة عُمان بوصفها محركا رئيسا في أسواق الطاقة العالمية".
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا
29 ديسمبر 2024, 10:36 GMT
وأوضحت المنصة أن "صادرات سلطنة عُمان من الغاز المسال تشهد تغيير آلية عمل العقود، التي كانت سائدة لمدة 25 عامًا، حيث تهدف الخطط الجديدة التي تبنّتها الشركة إلى دفع النمو المستدام ودعم رؤية عُمان 2040، والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية".
وتهدف الخطط الجديدة التي تبنّتها الشركة العمانية للغاز المسال إلى دفع النمو المستدام ودعم رؤية عُمان 2040، والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية.

وتشمل صفقات سلطنة عُمان لتصدير الغاز المسال، التي ستنطلق خلال العام الحالي، اتفاقية مع شركة "جيرا" اليابانية، لتصدير نحو 0.8 مليون طن سنويًا، لمدة 10 سنوات، في وقت شهدت فيه السلطنة خلال العام الماضي، توقيع اتفاقية بيع وشراء مكملة لاتفاقيتين وُقِّعَتا في العام السابق مع شركة "شل" للتجارة (الشرق الأوسط).

وتقضي الاتفاقيتين بحصول "شل" على 1.6 مليون طن سنويا من الغاز المسال العُماني، وتمتد لـ10 سنوات بداية من 2025، ويفترض بدأ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تصدير الغاز إلى شركة "بوتاش" التركية، بعد توقيعها العام الماضي، اتفاقا يتضمن توريد نحو مليون طن سنويًا إلى تركيا لمدة 10 سنوات، بدءا من 2025.
ويشار إلى أن قطاع الطاقة في سلطنة عُمان نجح خلال عام 2023، في توقيع العديد من صفقات الغاز المسال مع العديد من دول العالم، وهي صفقات بعقود طويلة متوسطة الأجل، لتنجح معها السلطنة في تأمين بيع الغاز المسال على مدة زمنية تتراوح ما بين 4 و10 سنوات.
ويأتي هذا في وقت وقّعت عُمان في العام 2023، صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، تشمل تصدير 800 ألف طن متري سنويا من الغاز المسال، بداية من عام 2025.
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