https://sarabic.ae/20241229/أكبر-حقل-غاز-في-البحر-الأسود-يترقب-زيادة-إنتاجية-تقدر-بـ30-مليون-متر-مكعب-يوميا-1096300694.html
أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا
أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة في الإنتاج تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الأحد، بأن أكبر حقل غاز في تركيا يترقّب وصول سفينة عملاقة إلى البحر الأسود، من أجل زيادة الإنتاج، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال التطوير.ويحتضن حقل الغاز الطبيعي "صقاريا" احتياطيات قابلة للاستخراج قدرها 710 مليارات متر مكعب، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي منه حاليا 7 ملايين متر مكعب، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 9 ملايين في الربع الأول من العام 2025.وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز التركي حفر 26 بئرا بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 30 مليون متر مكعب يوميًا، حيث يتوقع أن يلبي الحقل المكتشف في عام 2020، الوصول إلى 30% من احتياجات 35 مليون تركي من الغاز.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية، أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها إلى تركيا، في العام المقبل 2025.وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.
https://sarabic.ae/20240720/تقرير-تركيا-تعتزم-إرسال-قوات-بحرية-إلى-الصومال-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-1090960531.html
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أخبار تركيا اليوم, سلطنة عمان, الأخبار, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, سلطنة عمان, الأخبار, اقتصاد
أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة في الإنتاج تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا.
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الأحد، بأن أكبر حقل غاز في تركيا يترقّب وصول سفينة عملاقة إلى البحر الأسود، من أجل زيادة الإنتاج، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال التطوير.
ويحتضن حقل الغاز الطبيعي "صقاريا" احتياطيات قابلة للاستخراج قدرها 710 مليارات متر مكعب، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي منه حاليا 7 ملايين متر مكعب، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 9 ملايين في الربع الأول من العام 2025.
وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز التركي حفر 26 بئرا بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 30 مليون متر مكعب يوميًا، حيث يتوقع أن يلبي الحقل المكتشف في عام 2020، الوصول إلى 30% من احتياجات 35 مليون تركي من الغاز.
ويشار إلى أن "صقاريا" هو أول حقل غاز تركي بالمياه العميقة، وأكبر حقل غاز طبيعي، حيث يقع داخل المربع "سي 26" غربي البحر الأسود قبالة سواحل مدينة فيليوس وداخل المنطقة الاقتصادية الخاصة التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية، أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها إلى تركيا، في العام المقبل 2025.
وقال أردوغان
في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".
جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.