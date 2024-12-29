https://sarabic.ae/20241229/أكبر-حقل-غاز-في-البحر-الأسود-يترقب-زيادة-إنتاجية-تقدر-بـ30-مليون-متر-مكعب-يوميا-1096300694.html

أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا

أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة إنتاجية تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن أكبر حقل غاز في البحر الأسود يترقب زيادة في الإنتاج تقدر بـ30 مليون متر مكعب يوميا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T10:36+0000

2024-12-29T10:36+0000

2024-12-29T10:36+0000

مجتمع

أخبار تركيا اليوم

سلطنة عمان

الأخبار

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg

وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الأحد، بأن أكبر حقل غاز في تركيا يترقّب وصول سفينة عملاقة إلى البحر الأسود، من أجل زيادة الإنتاج، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال التطوير.ويحتضن حقل الغاز الطبيعي "صقاريا" احتياطيات قابلة للاستخراج قدرها 710 مليارات متر مكعب، حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي منه حاليا 7 ملايين متر مكعب، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 9 ملايين في الربع الأول من العام 2025.وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز التركي حفر 26 بئرا بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 30 مليون متر مكعب يوميًا، حيث يتوقع أن يلبي الحقل المكتشف في عام 2020، الوصول إلى 30% من احتياجات 35 مليون تركي من الغاز.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن بلاده تتوقع أن ترسل دولة خليجية، أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال لها إلى تركيا، في العام المقبل 2025.وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين في أنقرة: "سندخل حقبة جديدة في تعاوننا بمجال الطاقة، مع بدء توريد الغاز المسال من سلطنة عُمان في عام 2025".جاء إعلان الرئيس التركي، بعد أن تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وهو أول زعيم عُماني يسافر إلى تركيا في زيارة دولة.

https://sarabic.ae/20240720/تقرير-تركيا-تعتزم-إرسال-قوات-بحرية-إلى-الصومال-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-1090960531.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, سلطنة عمان, الأخبار, اقتصاد