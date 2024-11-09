https://sarabic.ae/20241109/تركيا-لا-يمكن-الاستغناء-عن-روسيا-في-مجال-الطاقة-النووية-1094628201.html
تركيا: لا يمكن الاستغناء عن روسيا في مجال الطاقة النووية
تركيا: لا يمكن الاستغناء عن روسيا في مجال الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أنه لا غنى لتركيا عن روسيا؛ فهي واحدة من الدول التي لا يمكن تجاهل تجربتها في مجال الطاقة النووية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف لوسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن "روسيا واحدة من الدول التي لا يمكن تجاهلها في بناء محطات الطاقة النووية. والصين أيضًا في مقدمة الدول التي تبني محطات للطاقة النووية، كما تلعب كوريا الجنوبية دورًا هامًا في هذا المجال".وأكمل: "بشكل عام، إذا كنت تخطط لبناء محطة طاقة نووية، فأنت بحاجة إلى التفاوض مع هذه البلدان الثلاث.. روسيا تبني لنا محطة أكويو للطاقة النووية والمشروع مستمر".وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة تعتمد أيضًا في هذا الشأن على التعاون المحتمل مع مجموعة "بريكس"، ومنظمة الدول التركية، والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لافتًا إلى وجود مباحثات مع واشنطن بشأن بناء مفاعلات معيارية صغيرة.وكان بيرقدار قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تواصل المفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية، بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة في تركيا، متوقعًا الوصول إلى إنتاج الوقود النووي داخل البلاد.والشهر الماضي، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تتوقع أن تبدأ أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" بتوفير الطاقة في عام 2025.وقال بوتين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة "بريكس" في قازان: "المشروع المشترك الرئيسي هو بناء أول محطة للطاقة النووية التركية" أكويو"، ويتم العمل على جميع وحدات الطاقة الأربع في وقت واحد على مدار الساعة، ونتوقع أن تبدأ المحطة في العام المقبل في إمداد نظام الطاقة في تركيا بالكهرباء".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا: لا يمكن الاستغناء عن روسيا في مجال الطاقة النووية
أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أنه لا غنى لتركيا عن روسيا؛ فهي واحدة من الدول التي لا يمكن تجاهل تجربتها في مجال الطاقة النووية.
وأضاف لوسائل إعلام تركية
، اليوم السبت، أن "روسيا واحدة من الدول التي لا يمكن تجاهلها في بناء محطات الطاقة النووية. والصين أيضًا في مقدمة الدول التي تبني محطات للطاقة النووية، كما تلعب كوريا الجنوبية دورًا هامًا في هذا المجال".
وأكمل: "بشكل عام، إذا كنت تخطط لبناء محطة طاقة نووية، فأنت بحاجة إلى التفاوض مع هذه البلدان الثلاث.. روسيا تبني لنا محطة أكويو للطاقة النووية والمشروع مستمر".
وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة تعتمد أيضًا في هذا الشأن على التعاون المحتمل مع مجموعة "بريكس
"، ومنظمة الدول التركية، والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لافتًا إلى وجود مباحثات مع واشنطن بشأن بناء مفاعلات معيارية صغيرة.
وكان بيرقدار قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده تواصل المفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية، بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة في تركيا، متوقعًا الوصول إلى إنتاج الوقود النووي داخل البلاد.
والشهر الماضي، أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تتوقع أن تبدأ أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" بتوفير الطاقة في عام 2025.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة "بريكس" في قازان: "المشروع المشترك الرئيسي هو بناء أول محطة للطاقة النووية التركية" أكويو"، ويتم العمل على جميع وحدات الطاقة الأربع في وقت واحد على مدار الساعة، ونتوقع أن تبدأ المحطة في العام المقبل في إمداد نظام الطاقة في تركيا بالكهرباء".