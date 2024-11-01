https://sarabic.ae/20241101/لافروف-الولايات-المتحدة-تحاول-التدخل-في-التجارة-بين-روسيا-وتركيا-1094375907.html

لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا

لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا، وأن آفاق التعاون بين موسكو وأنقرة تعتمد على ما... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T07:46+0000

2024-11-01T07:46+0000

2024-11-01T07:46+0000

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وقال لافروف: "تحاول الولايات المتحدة الحد من فرص الشركاء الأجانب المهتمين بالتجارة مع روسيا. وللأسف، تركيا ليست استثناءً. وتعتمد آفاق تعاوننا العملي على ما إذا كان الخبراء سيتمكنون من إيجاد حلول مقبولة للطرفين في المستقبل القريب".وتابع في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية: "لقد وصلنا إلى المركز الرابع في العالم والأول في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي هذا العام نحو 3.9 في المائة. لدينا أدنى معدل بطالة بين أكبر الاقتصادات في العالم، 2.4 في المائة".وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.يجري حاليًا بناء أول محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بمشاركة روسيا. وتتكون من أربع وحدات طاقة بمفاعلات متطورة من التصميم الروسي "VVER-1200" من الجيل "3+". وستبلغ قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات. ويُعدّ بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم إنجازه في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل.

https://sarabic.ae/20241023/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وتركيا-بناءة-ونحن-نحافظ-على-اتصالات-منتظمة-1094090520.html

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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية