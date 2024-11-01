لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا

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اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
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29 د
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
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33 د
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03:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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183 د
On air
09:19 GMT
29 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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13:28 GMT
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لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا
لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا، وأن آفاق التعاون بين موسكو وأنقرة تعتمد على ما... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T07:46+0000
2024-11-01T07:46+0000
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وقال لافروف: "تحاول الولايات المتحدة الحد من فرص الشركاء الأجانب المهتمين بالتجارة مع روسيا. وللأسف، تركيا ليست استثناءً. وتعتمد آفاق تعاوننا العملي على ما إذا كان الخبراء سيتمكنون من إيجاد حلول مقبولة للطرفين في المستقبل القريب".وتابع في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية: "لقد وصلنا إلى المركز الرابع في العالم والأول في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي هذا العام نحو 3.9 في المائة. لدينا أدنى معدل بطالة بين أكبر الاقتصادات في العالم، 2.4 في المائة".وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.يجري حاليًا بناء أول محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بمشاركة روسيا. وتتكون من أربع وحدات طاقة بمفاعلات متطورة من التصميم الروسي "VVER-1200" من الجيل "3+". وستبلغ قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات. ويُعدّ بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم إنجازه في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل.
https://sarabic.ae/20241023/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وتركيا-بناءة-ونحن-نحافظ-على-اتصالات-منتظمة-1094090520.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف: الولايات المتحدة تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا

07:46 GMT 01.11.2024
© Sputnik . Michael Klimentyevأردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Michael Klimentyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في التجارة بين روسيا وتركيا، وأن آفاق التعاون بين موسكو وأنقرة تعتمد على ما إذا كان سيتم التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين قريبًا.
وقال لافروف: "تحاول الولايات المتحدة الحد من فرص الشركاء الأجانب المهتمين بالتجارة مع روسيا. وللأسف، تركيا ليست استثناءً. وتعتمد آفاق تعاوننا العملي على ما إذا كان الخبراء سيتمكنون من إيجاد حلول مقبولة للطرفين في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن روسيا تكيفت مع ضغوط العقوبات وتتطور بنجاح.

وتابع في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية: "لقد وصلنا إلى المركز الرابع في العالم والأول في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي هذا العام نحو 3.9 في المائة. لدينا أدنى معدل بطالة بين أكبر الاقتصادات في العالم، 2.4 في المائة".

وأضاف: "يجب على السلطات التركية أن تقرر كيف وعلى أي أساس وبمساعدة من سيتم تنفيذ مشروع بناء محطة "سينوب" للطاقة النووية. إذا كان من الممكن الاتفاق على معايير مشاركة روسيا، فإننا نعتقد أن كلا الجانبين سيستفيد. لدينا مثال ناجح للتعاون - بناء محطة أكويو للطاقة النووية".

وصرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
23 أكتوبر, 15:31 GMT
وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أستانا، في يوليو/تموز 2024 على هامش قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون، أن أنقرة وموسكو تناقشان تفاصيل مشروع جديد. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية إن الشركة الحكومية تُعتبر مقاولًا عامًا لبناء محطة سينوب للطاقة النووية.

يجري حاليًا بناء أول محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا بمشاركة روسيا. وتتكون من أربع وحدات طاقة بمفاعلات متطورة من التصميم الروسي "VVER-1200" من الجيل "3+". وستبلغ قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات. ويُعدّ بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم إنجازه في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل.
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