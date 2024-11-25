https://sarabic.ae/20241125/أردوغان-حكومة-نتنياهو-المجنونة-أشبه-بـالقتلة-المتسلسلين-1095166380.html
أردوغان: حكومة نتنياهو المجنونة أشبه بـ"القتلة المتسلسلين"
أردوغان: حكومة نتنياهو المجنونة أشبه بـ"القتلة المتسلسلين"
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رسالة إلى النساء الفلسطينيات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T12:19+0000
2024-11-25T12:19+0000
2024-11-25T12:19+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأكد للنساء الفلسطينيات في قطاغ غزة في كلمة له: "لن نتردد في إظهار رد فعلنا والدفاع عن حقكن الأساسي في الحياة، رغم ضغوط اللوبي الصهيوني".وتابع أن "نساء فلسطين الشريفات، اللواتي يقفن بثبات في وجه وحشية شبكة المجازر، بمثابة قدوة للعالم وكل النساء"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.ويحتفل العالم، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مع استمرار أن العنف ضد النساء والفتيات، أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم.وعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها. وبالنسبة لما لا يقل عن 51100 امرأة في العام الماضي 2023، فقد انتهت دورة العنف ضد النساء القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي، وهو قتلهن على يد شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.وقد اشتدت هذه الظاهرة الخطيرة في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل وعبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات والتغير المناخي.
https://sarabic.ae/20241007/أردوغان-ينشر-فيديو-تدور-أحداثه-في-2040-ويتوعد-نتنياهو-بمصير-هتلر-1093510674.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم
أردوغان: حكومة نتنياهو المجنونة أشبه بـ"القتلة المتسلسلين"
وجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رسالة إلى النساء الفلسطينيات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد للنساء الفلسطينيات في قطاغ غزة في كلمة له: "لن نتردد في إظهار رد فعلنا والدفاع عن حقكن الأساسي في الحياة، رغم ضغوط اللوبي الصهيوني".
وتابع أن "نساء فلسطين الشريفات، اللواتي يقفن بثبات في وجه وحشية شبكة المجازر، بمثابة قدوة للعالم وكل النساء"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومة نتنياهو المجنونة تقتل بوحشية عشرات النساء والأطفال وكبار السن والرضع يوميا، مثل القتلة المتسلسلين الذين يتلذذون بالقتل".
ويحتفل العالم، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مع استمرار أن العنف ضد النساء والفتيات، أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم.
وعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها.
وبالنسبة لما لا يقل عن 51100 امرأة في العام الماضي 2023، فقد انتهت دورة العنف ضد النساء القائم على النوع الاجتماعي بفعل أخير ووحشي، وهو قتلهن على يد شركائهن وأفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق، وفقا لتقديرات
الأمم المتحدة.
وقد اشتدت هذه الظاهرة الخطيرة في أماكن مختلفة، بما في ذلك مكان العمل وعبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب الصراعات والتغير المناخي.