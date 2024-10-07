https://sarabic.ae/20241007/أردوغان-ينشر-فيديو-تدور-أحداثه-في-2040-ويتوعد-نتنياهو-بمصير-هتلر-1093510674.html

أردوغان ينشر فيديو تدور أحداثه في 2040 ويتوعد نتنياهو بمصير هتلر

أردوغان ينشر فيديو تدور أحداثه في 2040 ويتوعد نتنياهو بمصير هتلر

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على أن بلاده ستواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية، بغض النظر عن التكلفة، داعيا العالم "للانضمام إلى هذا... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T11:53+0000

2024-10-07T11:53+0000

2024-10-07T11:53+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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جاء ذلك في منشور لأردوغان، عبر منصة "إكس"، والذي خصصه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى".وأكد أردوغان أنه "لا ينبغي أن ننسى أن إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن هذه الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام".وأشار إلى أن "أولئك الذين يموتون في غزة وفلسطين ولبنان ليسوا فقط نساء وأطفال ورضع ومدنيين أبرياء، بل أيضا الإنسانية والنظام الدولي".وأكد أن "العالم الذي لا يحاسب المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة لن يجد سبيلا للسلام أبدا".وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية، ونطالب العالم بالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".كما أرفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رسالته مقطعا مصورا تم إعداده بمناسبة الذكرى الأولى للإبادة الجماعية التي ترتبكها إسرائيل في قطاع غزة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.ويصور الفيديو استمرار "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة حتى عام 2040، فيما يُظهر عائلات من أمريكا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، يتابعون عبر شاشة التلفزيون مشاهد من الإبادة الجماعية في غزة، ثم يسأل الأحفاد أجدادهم عن سبب عدم تصرفهم لوقف الإبادة.وفي نهاية الفيديو، تظهر عبارة باللغات التركي والإنجليزية والعربية والعبرية، هي "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تقتل الفلسطينيين. الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تقتل الإنسانية".

https://sarabic.ae/20241004/أردوغان-يحذر-من-خطة-شريرة-بجعبة-إسرائيل-بعد-عام-من-الحرب-على-غزة-1093439313.html

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