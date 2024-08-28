https://sarabic.ae/20240828/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-يكرر-سيناريو-هتلر-1092169874.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي يكرر سيناريو هتلر
ضابط أمريكي: زيلينسكي يكرر سيناريو هتلر
سبوتنيك عربي
أكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن فلاديمير زيلينسكي سيكرر مصير الأيام الأخيرة للزعيم السابق لألمانيا النازية،... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T13:25+0000
2024-08-28T13:25+0000
2024-08-28T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون في مقابلة مع دانييل ديفيس: "نحن نعرف قصصًا عن الأيام الأخيرة لهتلر في المخبأ، والتي كانت منفصلة تمامًا عن الواقع... يكرر زيلينسكي السيناريو بشكل مشابه، على وجه الخصوص، مدعيًا أن هناك انتصارات بينما لا يوجد أي انتصارات في الواقع".وتابع: "ليس من قبيل الصدفة أنه اكتسب (زيلينسكي ) سمعة راعي بقر الكوكايين ... ومن الواضح أن هذا أثر على حكمه".وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
https://sarabic.ae/20240827/لا-يوجد-مال-زيلينسكي-يشكو-من-نقص-الأموال-اللازمة-لإنتاج-الأسلحة-1092144062.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: زيلينسكي يكرر سيناريو هتلر
أكد الضابط والمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن فلاديمير زيلينسكي سيكرر مصير الأيام الأخيرة للزعيم السابق لألمانيا النازية، أدولف هتلر.
وقال جونسون في مقابلة مع دانييل ديفيس: "نحن نعرف قصصًا عن الأيام الأخيرة لهتلر في المخبأ، والتي كانت منفصلة تمامًا عن الواقع... يكرر زيلينسكي السيناريو بشكل مشابه، على وجه الخصوص، مدعيًا أن هناك انتصارات بينما لا يوجد أي انتصارات في الواقع".
وفي معرض حديثه عن أوجه التشابه في سلوك زيلينسكي وهتلر، أشار أيضًا إلى أنه في السنوات الأخيرة من حياته، قام الزعيم النازي بتحريك قوات وهمية وأمر الناس بفعل أشياء لا يمكنهم القيام بها.
وتابع: "ليس من قبيل الصدفة أنه اكتسب (زيلينسكي ) سمعة راعي بقر الكوكايين ... ومن الواضح أن هذا أثر على حكمه".
وشنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.