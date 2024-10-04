https://sarabic.ae/20241004/أردوغان-يحذر-من-خطة-شريرة-بجعبة-إسرائيل-بعد-عام-من-الحرب-على-غزة-1093439313.html

أردوغان يحذر من "خطة شريرة" بجعبة إسرائيل بعد عام من الحرب على غزة

أردوغان يحذر من "خطة شريرة" بجعبة إسرائيل بعد عام من الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل تستخدم كل الوسائل لصبغ المنطقة بالدماء"، على حد قوله. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T15:05+0000

2024-10-04T15:05+0000

2024-10-04T15:05+0000

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103471/41/1034714117_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d867e9defdc1c4b89e21516d95d886ad.jpg

وقال أردوغان، في كلمة له بمهرجان "تكنوفيست 2024" بمدينة أضنة التركية: "لقد مرّ عام تقريبا، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة، وقُتل أكثر من 50 ألفا من إخوتنا وأخواتنا وأطفالنا وامرأة على يد القوى الصهيونية".وأردف: "إننا نواجه حالة من الجنون، تتلذذ بقتل الأطفال في مهدهم، ومن المؤسف أن الغرب يواصل دعم شبكة المجازر"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وتابع: "في البداية، استخدمت إسرائيل حركة حماس الفلسطينية كذريعة لاحتلال قطاع غزة، والآن تستخدم "حزب الله" كذريعة في لبنان".وشدد الرئيس التركي على أن "الدول التي ترسل القنابل متواطئة بنفس القدر مع إسرائيل".وحذّر من أن "الخطة الشريرة (لإسرائيل) التي يتم تنفيذها لن تقتصر على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، ولست بحاجة إلى نبوءة لمعرفة أين يكمن الهدف النهائي لإسرائيل".واستنكر أردوغان في حديثه، منع إسرائيل، في الآونة الأخيرة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من دخول أراضيها، قائلا: "من أنتم لكي تقولون إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع الدخول".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20240930/أردوغان-يجب-على-الأمم-المتحدة-تفعيل-القوة-ضد-إسرائيل-إذا-لم-يظهر-مجلس-الأمن-الإرادة-اللازمة-1093289080.html

https://sarabic.ae/20240928/-أردوغان-لبنان-أصبح-هدفا-جديدا-لسياسة-الإبادة-الجماعية-والاحتلال-والغزو-الإسرائيلية-1093214872.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان