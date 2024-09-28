https://sarabic.ae/20240928/-أردوغان-لبنان-أصبح-هدفا-جديدا-لسياسة-الإبادة-الجماعية-والاحتلال-والغزو-الإسرائيلية-1093214872.html
أردوغان: لبنان أصبح هدفا جديدا لسياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" الإسرائيلية
أردوغان: لبنان أصبح هدفا جديدا لسياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، أن "سياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو الإسرائيلية، والتي استمرت منذ 7 أكتوبر( تشرين الأول) 2023، تستهدف الآن لبنان... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T13:50+0000
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2024-09-28T13:50+0000
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وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال الاجتماع العاشر للمجلس الاستشاري الاستثماري التركي، اليوم السبت، بالقول: "لقد قتلت الهجمات الإسرائيلية الوحشية، خلال الأسبوع الحالي، العديد من اللبنانيين، بما في ذلك الأطفال، ولا يمكن لأي شخص ذو ضمير أن يقبل أو يبرر مثل هذه المذبحة".وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، التي تشجعت بالدعم بالسلاح، تزداد تهورا وتحديا للإنسانية والقيم الإنسانية والقانون الدولي"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وطالب الرئيس التركي، في كلمته، "بضرورة وقف محاولات إسرائيل لنشر سياساتها المدفوعة بالجنون من غزة ورام الله إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة ولبنان.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء يوم أمس الجمعة، على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مضيفًا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله"، وعدد آخر من قادة الحزب.وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدًا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240924/أردوغان-إسرائيل-ترتكب-تطهيرا-عرقيا-وإبادة-جماعية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1093059617.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
أردوغان: لبنان أصبح هدفا جديدا لسياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" الإسرائيلية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، أن "سياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو الإسرائيلية، والتي استمرت منذ 7 أكتوبر( تشرين الأول) 2023، تستهدف الآن لبنان والشعب اللبناني".
وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال الاجتماع العاشر للمجلس الاستشاري الاستثماري التركي، اليوم السبت، بالقول: "لقد قتلت الهجمات الإسرائيلية الوحشية، خلال الأسبوع الحالي، العديد من اللبنانيين، بما في ذلك الأطفال، ولا يمكن لأي شخص ذو ضمير أن يقبل أو يبرر مثل هذه المذبحة".
وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية، التي تشجعت بالدعم بالسلاح، تزداد تهورا وتحديا للإنسانية والقيم الإنسانية والقانون الدولي"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وطالب الرئيس التركي، في كلمته، "بضرورة وقف محاولات إسرائيل لنشر سياساتها المدفوعة بالجنون من غزة ورام الله إلى لبنان ودول أخرى في المنطقة"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وشدد على أن "تركيا ستظل مع الشعب اللبناني والحكومة، خلال هذه الأوقات الصعبة".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء يوم أمس الجمعة، على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مضيفًا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله"، وعدد آخر من قادة الحزب.
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، مؤكدًا أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حزب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".