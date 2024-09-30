https://sarabic.ae/20240930/أردوغان-يجب-على-الأمم-المتحدة-تفعيل-القوة-ضد-إسرائيل-إذا-لم-يظهر-مجلس-الأمن-الإرادة-اللازمة-1093289080.html

أردوغان: يجب على الأمم المتحدة تفعيل القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الإرادة اللازمة

أردوغان: يجب على الأمم المتحدة تفعيل القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الإرادة اللازمة

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تفعيل سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الدولي الإرادة اللازمة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T17:55+0000

2024-09-30T17:55+0000

2024-09-30T17:55+0000

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وقال أردوغان إنه "يجب تفعيل سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا لم يظهر مجلس الأمن الدولي الإرادة اللازمة".ولفت إلى أن "تركيا كثفت الاتصالات الدبلوماسية لوقف هجمات إسرائيل على لبنان".وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.وقال ‏نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.

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https://sarabic.ae/20240930/الجزائر-التصعيد-ضد-لبنان-ما-كان-ليحدث-لو-اتخذ-موقف-حازم-من-إسرائيل-منذ-البداية-1093288387.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم