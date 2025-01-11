https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html
3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم
3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لدى منصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة بأكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T11:49+0000
2025-01-11T11:49+0000
2025-01-11T11:49+0000
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وفقا للتقرير الجديد، فإن إنتاج اليورانيوم عالميًا بلغ ذروته، عام 2016، عند 63 ألفًا و207 أطنان مترية، لكن سلسلة من التحديات، بما في ذلك انخفاض الأسعار بعد كارثة فوكوشيما، وجائحة كورونا، أدت إلى تراجعه بشكل كبير.وأشار التقرير إلى أنه ومع تعافي الأسواق، تشهد أسعار اليورانيوم، حاليًا، انتعاشًا واضحًا، مدفوعة بتنامي الطلب العالمي على الطاقة النووية، إذ تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للرطل، في يناير/ كانون الثاني 2024، ورغم انخفاضها حاليًا إلى 73 دولارًا للرطل، فإنها ما تزال أعلى كثيرًا من المتوسط الذي يقل عن 50 دولارًا، المُسجل على مدى العقد الماضي.وكشف التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن) عن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية، وهي كاللآتي:وخلص التقرير إلى أن هذه الدول المنتجة لليورانيوم، وخلال العقد الماضي، لعبت دورًا حيويًا في تعزيز إمدادات الطاقة النووية عالميًا.وتوقع التقرير الجديد بنمو إنتاج هذه الدول مستقبلًا في أعقاب تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل صناعة اليورانيوم."تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق
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اقتصاد, طاقة, محطة طاقة نووية, نووي
اقتصاد, طاقة, محطة طاقة نووية, نووي
3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم
كشف تقرير جديد لدى منصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة بأكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية.
وفقا للتقرير الجديد، فإن إنتاج اليورانيوم عالميًا بلغ ذروته، عام 2016، عند 63 ألفًا و207 أطنان مترية، لكن سلسلة من التحديات، بما في ذلك انخفاض الأسعار بعد كارثة فوكوشيما، وجائحة كورونا، أدت إلى تراجعه بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أنه ومع تعافي الأسواق، تشهد أسعار اليورانيوم، حاليًا، انتعاشًا واضحًا، مدفوعة بتنامي الطلب العالمي على الطاقة النووية، إذ تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للرطل، في يناير/ كانون الثاني 2024، ورغم انخفاضها حاليًا إلى 73 دولارًا للرطل، فإنها ما تزال أعلى كثيرًا من المتوسط الذي يقل عن 50 دولارًا، المُسجل على مدى العقد الماضي.
29 نوفمبر 2024, 10:37 GMT
وكشف التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن) عن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية، وهي كاللآتي:
1.
كازاخستان
بإنتاج بلغ 21 ألفًا و277 طنًا متريًا.
2.
كندا
بإنتاج بلغ 7 آلاف و351 طنًا متريًا.
3.
ناميبيا
بإنتاج بلغ 5 آلاف و613 طنًا متريًا.
4.
أستراليا
بإنتاج بلغ 4 آلاف و87 طنًا متريًا.
5.
أوزباكستان
بإنتاج بلغ 3 آلاف و300 طن متريًا.
6.
روسيا
بإنتاج بلغ ألفين و508 طنًا متريًا.
7.
النيجر
بإنتاج بلغ 2020 طنًا متريًا.
8.
الصين
بإنتاج بلغ 1700 طنًا متريًا.
9.
الهند
بإنتاج بلغ 600 طنًا متريًا.
10.
جنوب أفريقيا
بإنتاج بلغ 200 طن متريًا.
وخلص التقرير إلى أن هذه الدول المنتجة لليورانيوم،
وخلال العقد الماضي، لعبت دورًا حيويًا في تعزيز إمدادات الطاقة النووية عالميًا.
وتوقع التقرير الجديد بنمو إنتاج هذه الدول مستقبلًا في أعقاب تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية
3 مرات، بحلول عام 2050، ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل صناعة اليورانيوم.