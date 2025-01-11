https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html

3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم

3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لدى منصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة بأكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T11:49+0000

2025-01-11T11:49+0000

2025-01-11T11:49+0000

مجتمع

اقتصاد

طاقة

محطة طاقة نووية

نووي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_179ffc444b08aa7b91c561bdc9a0cdc9.jpg

وفقا للتقرير الجديد، فإن إنتاج اليورانيوم عالميًا بلغ ذروته، عام 2016، عند 63 ألفًا و207 أطنان مترية، لكن سلسلة من التحديات، بما في ذلك انخفاض الأسعار بعد كارثة فوكوشيما، وجائحة كورونا، أدت إلى تراجعه بشكل كبير.وأشار التقرير إلى أنه ومع تعافي الأسواق، تشهد أسعار اليورانيوم، حاليًا، انتعاشًا واضحًا، مدفوعة بتنامي الطلب العالمي على الطاقة النووية، إذ تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للرطل، في يناير/ كانون الثاني 2024، ورغم انخفاضها حاليًا إلى 73 دولارًا للرطل، فإنها ما تزال أعلى كثيرًا من المتوسط ​​الذي يقل عن 50 دولارًا، المُسجل على مدى العقد الماضي.وكشف التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن) عن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم، والتي تضمنت 3 دول أفريقية، وهي كاللآتي:وخلص التقرير إلى أن هذه الدول المنتجة لليورانيوم، وخلال العقد الماضي، لعبت دورًا حيويًا في تعزيز إمدادات الطاقة النووية عالميًا.وتوقع التقرير الجديد بنمو إنتاج هذه الدول مستقبلًا في أعقاب تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، ما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل صناعة اليورانيوم."تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي دولة عربية تطلق خطة لرفع إنتاج حقل نفط عملاق

https://sarabic.ae/20241129/أندر-معدن-في-العالم-لم-يعثر-عليه-إلا-مرة-واحدة-على-كوكبنا----1095314456.html

https://sarabic.ae/20250111/تقنية-صينية-تسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-كفاءة-الألواح-الشمسية-1096675011.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, طاقة, محطة طاقة نووية, نووي