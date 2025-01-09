https://sarabic.ae/20250109/تحالف-مصري-يفوز-بعقد-ضخم-في-الخليج-العربي---1096629866.html

"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي

"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم لتطوير مشروع للغاز المسال في إحدى دول الخليج العربي. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T14:37+0000

2025-01-09T14:37+0000

2025-01-09T14:37+0000

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كشف التقرير عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم ضمن حزمة مشروعات أُعلن عنها لتطوير مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات.وأشار التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الإمارات أرست 3 عقود مهمة، في إطار تطوير مشروع الرويس، الذي يعد أول منشأة من نوعها لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل بالطاقة النظيفة.وذكر التقرير أن محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط ستبنى في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، إذ يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.يذكر أنه تمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة لمشروع الرويس للغاز المسال على تحالف مكون من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة "بتروجت" المصريتين بقيمة 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار).ومن المقرر ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة بموجب العقود الموقعة.مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود

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