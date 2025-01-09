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https://sarabic.ae/20250109/تحالف-مصري-يفوز-بعقد-ضخم-في-الخليج-العربي---1096629866.html
"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي
"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم لتطوير مشروع للغاز المسال في إحدى دول الخليج العربي. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:37+0000
2025-01-09T14:37+0000
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كشف التقرير عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم ضمن حزمة مشروعات أُعلن عنها لتطوير مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات.وأشار التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الإمارات أرست 3 عقود مهمة، في إطار تطوير مشروع الرويس، الذي يعد أول منشأة من نوعها لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل بالطاقة النظيفة.وذكر التقرير أن محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط ستبنى في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، إذ يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.يذكر أنه تمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة لمشروع الرويس للغاز المسال على تحالف مكون من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة "بتروجت" المصريتين بقيمة 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار).ومن المقرر ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة بموجب العقود الموقعة.مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود
https://sarabic.ae/20250105/لتأمين-احتياجاتها-المتزايدة-من-الوقود-7-اكتشافات-غاز-في-دولة-عربية-تترقب-بدء-الإنتاج-في-2025-1096504792.html
https://sarabic.ae/20241227/في-البحر-المتوسط-حقل-غاز-عربي-احتياطياته-55-تريليون-قدم-مكعبة-1096232456.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي

14:37 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم لتطوير مشروع للغاز المسال في إحدى دول الخليج العربي.
كشف التقرير عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم ضمن حزمة مشروعات أُعلن عنها لتطوير مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الإمارات أرست 3 عقود مهمة، في إطار تطوير مشروع الرويس، الذي يعد أول منشأة من نوعها لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل بالطاقة النظيفة.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
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"لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود".. 7 اكتشافات غاز في دولة عربية تترقب بدء الإنتاج في 2025
5 يناير, 15:46 GMT

ومن جهة أخرى أعلنت شركة "أدنوك" للغاز (الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي) إرساء 3 عقود تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز المسال.

وذكر التقرير أن محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط ستبنى في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، إذ يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.
منصة غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
في البحر المتوسط... حقل غاز عربي احتياطياته 55 تريليون قدم مكعبة
27 ديسمبر 2024, 07:22 GMT
يذكر أنه تمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة لمشروع الرويس للغاز المسال على تحالف مكون من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة "بتروجت" المصريتين بقيمة 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار).
ومن المقرر ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة بموجب العقود الموقعة.
مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"
إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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