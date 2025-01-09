https://sarabic.ae/20250109/تحالف-مصري-يفوز-بعقد-ضخم-في-الخليج-العربي---1096629866.html
"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي
"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم لتطوير مشروع للغاز المسال في إحدى دول الخليج العربي. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:37+0000
2025-01-09T14:37+0000
2025-01-09T14:37+0000
مجتمع
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069713085_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_b5eac4665478a09a088fd85287156cd4.jpg
كشف التقرير عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم ضمن حزمة مشروعات أُعلن عنها لتطوير مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات.وأشار التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الإمارات أرست 3 عقود مهمة، في إطار تطوير مشروع الرويس، الذي يعد أول منشأة من نوعها لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل بالطاقة النظيفة.وذكر التقرير أن محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط ستبنى في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، إذ يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.يذكر أنه تمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة لمشروع الرويس للغاز المسال على تحالف مكون من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة "بتروجت" المصريتين بقيمة 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار).ومن المقرر ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة بموجب العقود الموقعة.مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"إنتاج دولة عربية من النفط في 2025 قد يسجل أقل مستوى منذ عقود
https://sarabic.ae/20250105/لتأمين-احتياجاتها-المتزايدة-من-الوقود-7-اكتشافات-غاز-في-دولة-عربية-تترقب-بدء-الإنتاج-في-2025-1096504792.html
https://sarabic.ae/20241227/في-البحر-المتوسط-حقل-غاز-عربي-احتياطياته-55-تريليون-قدم-مكعبة-1096232456.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069713085_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_1ff51bb863094a135b0def39fddc73cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
"تحالف مصري" يفوز بعقد ضخم في الخليج العربي
كشف تقرير جديد اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم لتطوير مشروع للغاز المسال في إحدى دول الخليج العربي.
كشف التقرير عن فوز تحالف من شركات مصرية بعقد ضخم ضمن حزمة مشروعات أُعلن عنها لتطوير مشروع الرويس للغاز المسال في الإمارات.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الإمارات أرست 3 عقود مهمة، في إطار تطوير مشروع الرويس، الذي يعد أول منشأة من نوعها لتصدير الغاز المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعمل بالطاقة النظيفة.
ومن جهة أخرى أعلنت شركة "أدنوك" للغاز (الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمدرجة في سوق أبوظبي) إرساء 3 عقود تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز المسال.
وذكر التقرير أن محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط ستبنى في مصنع "حبشان 5" التابع للشركة، إذ يشكل المصنع بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم،
ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.
27 ديسمبر 2024, 07:22 GMT
يذكر أنه تمت ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة لمشروع الرويس للغاز المسال
على تحالف مكون من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة "بتروجت" المصريتين بقيمة 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار).
ومن المقرر ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز المسال
من خلال خطوط أنابيب جديدة بموجب العقود الموقعة.