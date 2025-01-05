https://sarabic.ae/20250105/لتأمين-احتياجاتها-المتزايدة-من-الوقود-7-اكتشافات-غاز-في-دولة-عربية-تترقب-بدء-الإنتاج-في-2025-1096504792.html

"لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود".. 7 اكتشافات غاز في دولة عربية تترقب بدء الإنتاج في 2025

"لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود".. 7 اكتشافات غاز في دولة عربية تترقب بدء الإنتاج في 2025

سبوتنيك عربي

تترقب 7 اكتشافات غاز في دولة عربية بدء الإنتاج أو إضافة كميات جديدة خلال عام 2025، من أجل تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الوقود. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T15:46+0000

2025-01-05T15:46+0000

2025-01-05T15:46+0000

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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأحد، أن قطاع النفط المصري ينفذ برنامجا طموحا بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، من أجل زيادة إنتاج الغاز بنحو 30% خلال هذا العام، بهدف مواجهة التناقص الطبيعي في عدد من الحقول، من خلال برنامج حفر موسع.وتعمل وزارة البترول المصرية خلال عام 2025، على زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، وكذلك استغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، مع العمل على التوسع باستعمالات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المشتقات النفطية.وأكدت المنصة أن خطط بدء الإنتاج من 7 اكتشافات غاز مصرية تأتي ضمن تحركات حكومة مصطفى مدبولي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الراهن.ويشار إلى أن أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مصر، قد نجحت خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حفر 77 بئرًا استكشافية، توصلت خلالها إلى 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر.وانقسمت هذه الاكتشافات ما بين 40 كشفا نفطيا و14 اكتشاف غاز، وأضافت احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل نفط، و680 مليار قدم مكعبة من الغاز.يشار إلى أن وزارة البترول المصرية نفت في مايو 2024، ما تم تداوله عن سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر الخاصة بها من موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي وتوقف أعمال التطوير بالحقل.وجاء في بيان الوزارة، على لسان المتحدث الرسمي، حمدي عبد العزيز، تأكيدها "عدم صحة ما نشر على موقع الطاقة جملة وتفصيلا، بسحب شركة "إيني" سفينة الحفر "سانتوريني" من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير".وكان موقع "الطاقة"، الذين يتخذ من واشنطن مقرا له، قد نسب إلي مصادر في شركة "إيني" الإيطالية، أنها "اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة المصرية".وتعد "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع، ولديها القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، وتضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.

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