https://sarabic.ae/20241129/أندر-معدن-في-العالم-لم-يعثر-عليه-إلا-مرة-واحدة-على-كوكبنا----1095314456.html

أندر معدن في العالم لم يعثر عليه إلا مرة واحدة على كوكبنا

أندر معدن في العالم لم يعثر عليه إلا مرة واحدة على كوكبنا

سبوتنيك عربي

تم العثور على معدن نادر للغاية، لدرجة أنه لم يتم العثور إلا على عينة واحدة منه على كوكب الأرض، وبحسب الجيولوجيين فإن قيمته لا تقدر بثمن. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T10:37+0000

2024-11-29T10:37+0000

2024-11-29T10:37+0000

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الجيولوجيا

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يُطلق على المعدن اسم كياوثويت، وهو عبارة عن حبيبات صغيرة ذات لون بني تزن ثلث غرام فقط (1.61 قيراط). للوهلة الأولى، قد تخطئ في اعتباره عنبرًا أو توبازًا، لكن هذه القطعة المعدنية البسيطة لها قيمة لا تُقاس.تم شراء الحجر نفسه، في عام 2010، في سوق في "تشاونج جي" في ميانمار بواسطة عالم الأحجار الكريمة كياو ثو، الذي اعتقد أن الجوهرة الخام كانت معدنًا يسمى "شيليت". ولكن بعد أن قطع الحجر، أدرك أنه كان ينظر إلى شيء غير عادي.ولأنه لم يتمكن من مطابقة المعدن بأي شيء معروف، أرسله إلى مختبر معهد الأحجار الكريمة الأمريكي (جي أي إيه) في بانكوك، تايلاند.وهناك، تمكن علماء المعادن من ربط الحجر بـ BiSbO4 الاصطناعي (أنتيمونات البزموت) مع الصيغة Bi3 + Sb5 + O4، وهو ترتيب لم يسبق له مثيل في الطبيعة.لا نعرف الكثير عن الحجر نفسه. له لون برتقالي مشبع، مع مسحة حمراء وخط أبيض، هذا هو لون المسحوق الذي ينتجه الحجر عندما يتم سحبه عبر سطح خشن. كما يحتوي على شوائب مجوفة على شكل أنبوب تسمى "عروق"، والتي هي دليل على تكوينه الطبيعي.مثل الغرانيت، فإن تكوين "البيغماتيت" يشبه تكوين كعكة الفاكهة، مع وجود معادن مختلفة مختلطة معًا، ومن الشائع العثور على بلورات كبيرة من الأحجار الكريمة في "البيغماتيت".إن آثار التيتانيوم والنيوبيوم والتنغستن واليورانيوم في الكياوثويت تتوافق مع تكوين "البيغماتيت". بالإضافة إلى ذلك، تظهر التجارب في المختبر أن بلورات البزموت أنتيمونيت تتشكل في درجات حرارة عالية تتوافق مع درجات حرارة الصهارة المبردة. نظرًا لأن المعدن يبدو نادرًا جدًا، فمن المحتمل أن تكون هناك ظروف خاصة أخرى حول كيفية تشكله.تُدرج قيمة الكياوثويت حاليًا على أنها لا تقدر بثمن. تقدر قيمة ثاني أندر الأحجار الكريمة في العالم، وهو معدن يسمى "الباينيت"، بما يتراوح بين 50 ألف دولار و60 ألف دولار للقيراط.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن القطعة الوحيدة المعروفة من الكياوثويت في العالم محفوظة حاليًا بأمان في المتحف الوطني للتاريخ في مقاطعة لوس أنجلوس.اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصينالعثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صور

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علوم, الأحجار الكريمة, جيولوجيا, الجيولوجيا