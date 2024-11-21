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7 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
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جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
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18:03 GMT
59 د
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عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html
بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض
بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية، اليوم الخميس، عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في منجم في مقاطعة هونان وسط البلاد. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-21T14:32+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الصينية في بيان، إن جيولوجيين صينيين اكتشفوا احتياطيات من الذهب تبلغ قيمتها نحو 82.8 مليار دولار في منجم في إقليم هونان وسط الصين.يشار إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 300.2 طن من احتياطي الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث بلغت أعلى درجة من الذهب الخام 138 غرامًا للطن الواحد.إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية
https://sarabic.ae/20241120/العثور-على-كنز-فريد-من-المجوهرات-الذهبية-في-روسيا-صور-1094982929.html
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أسعار الذهب اليوم, الصين, منوعات
أسعار الذهب اليوم, الصين, منوعات

بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض

14:32 GMT 21.11.2024
© Photo / Unsplash/cameramandan83كميات كبيرة من الذهب
كميات كبيرة من الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Photo / Unsplash/cameramandan83
تابعنا عبر
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية، اليوم الخميس، عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في منجم في مقاطعة هونان وسط البلاد.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الصينية في بيان، إن جيولوجيين صينيين اكتشفوا احتياطيات من الذهب تبلغ قيمتها نحو 82.8 مليار دولار في منجم في إقليم هونان وسط الصين.

وبحسب البيان، اكتشف الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا حاملة للذهب على عمق أكثر من 2000 متر في منجم "وانغو" للذهب في منطقة بينغجيانغ في مقاطعة هونان.

علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مجتمع
العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صور
أمس, 05:46 GMT
يشار إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 300.2 طن من احتياطي الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث بلغت أعلى درجة من الذهب الخام 138 غرامًا للطن الواحد.
إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية
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