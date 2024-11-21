https://sarabic.ae/20241121/بقيمة-خيالية-الصين-تكشف-عن-كنز-جديد-من-الذهب-في-باطن-الأرض-1095056610.html

بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض

بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية، اليوم الخميس، عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في منجم في مقاطعة هونان وسط البلاد. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T14:32+0000

2024-11-21T14:32+0000

2024-11-21T14:32+0000

مجتمع

أسعار الذهب اليوم

الصين

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095056436_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17dc6cebae63e86c1724867b05f250a9.jpg

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الصينية في بيان، إن جيولوجيين صينيين اكتشفوا احتياطيات من الذهب تبلغ قيمتها نحو 82.8 مليار دولار في منجم في إقليم هونان وسط الصين.يشار إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 300.2 طن من احتياطي الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث بلغت أعلى درجة من الذهب الخام 138 غرامًا للطن الواحد.إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية

https://sarabic.ae/20241120/العثور-على-كنز-فريد-من-المجوهرات-الذهبية-في-روسيا-صور-1094982929.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم, الصين, منوعات