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بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض
بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية، اليوم الخميس، عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في منجم في مقاطعة هونان وسط البلاد. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T14:32+0000
2024-11-21T14:32+0000
2024-11-21T14:32+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الصينية في بيان، إن جيولوجيين صينيين اكتشفوا احتياطيات من الذهب تبلغ قيمتها نحو 82.8 مليار دولار في منجم في إقليم هونان وسط الصين.يشار إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 300.2 طن من احتياطي الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث بلغت أعلى درجة من الذهب الخام 138 غرامًا للطن الواحد.إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية
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أسعار الذهب اليوم, الصين, منوعات
أسعار الذهب اليوم, الصين, منوعات
بقيمة خيالية... الصين تكشف عن كنز جديد من الذهب في باطن الأرض
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية، اليوم الخميس، عن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في منجم في مقاطعة هونان وسط البلاد.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الصينية في بيان، إن جيولوجيين صينيين اكتشفوا احتياطيات من الذهب
تبلغ قيمتها نحو 82.8 مليار دولار في منجم في إقليم هونان وسط الصين.
وبحسب البيان، اكتشف الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا حاملة للذهب على عمق أكثر من 2000 متر في منجم "وانغو" للذهب في منطقة بينغجيانغ في مقاطعة هونان.
يشار إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 300.2 طن من احتياطي الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث بلغت أعلى درجة من الذهب الخام 138 غرامًا للطن الواحد.