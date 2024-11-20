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https://sarabic.ae/20241120/إنتاج-سبيكة-ذهب-بوزن-قياسي-في-مدينة-عربية-1095018502.html
إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية
إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أنه تم إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي يبلغ 300 كيلوغرام في دبي. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T18:41+0000
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وأوضحت الخدمة الصحفية أنه تم عرض السبيكة التي أنتجها مصنع الإمارات لسك العملة خلال الحفل الختامي لمؤتمر دبي للمعادن 2024.واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمسهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.وجمع هذا الحدث، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ما يزيد على 800 من قادة القطاع وأصحاب المصلحة من مختلف أرجاء العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسار نمو قطاع المعادن الثمينة.اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز لتعويض النقص... دولة عربية تغرق سوقها بـ720 طنا من القهوة
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منوعات, دبي, العالم العربي
منوعات, دبي, العالم العربي

إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي في مدينة عربية

18:41 GMT 20.11.2024
© Getty Images / KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARYسبيكة ذهب
سبيكة ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، أنه تم إنتاج سبيكة ذهب بوزن قياسي يبلغ 300 كيلوغرام في دبي.
وأوضحت الخدمة الصحفية أنه تم عرض السبيكة التي أنتجها مصنع الإمارات لسك العملة خلال الحفل الختامي لمؤتمر دبي للمعادن 2024.

وأشارت إلى أنه وفي الحفل مباشرة، تم إدراج المنتج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سبيكة ذهبية في التاريخ.

مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمسهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.
وجمع هذا الحدث، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ما يزيد على 800 من قادة القطاع وأصحاب المصلحة من مختلف أرجاء العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسار نمو قطاع المعادن الثمينة.
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