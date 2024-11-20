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سقوط عدد من الجرحى إثر عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي
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https://sarabic.ae/20241120/مدينة-عربية-تفوز-بـ4-أوسمة-في-جوائز-ستيفي-العالمية-2024-1095006952.html
مدينة عربية تفوز بـ4 أوسمة في "جوائز ستيفي العالمية 2024"
مدينة عربية تفوز بـ4 أوسمة في "جوائز ستيفي العالمية 2024"
سبوتنيك عربي
حققت مدينة عربية إنجازا جديدا بحصولها على أربعة أوسمة خلال مشاركتها في حفل "جوائز ستيفي العالمية 2024"، في مدينة إسطنبول التركية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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وفازت محاكم دبي بأربعة أوسمة في الدورة الحادية والعشرين لـ"جوائز ستيفي العالمية لعام 2024"، في مدينة إسطنبول، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والابتكار في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية "وام".وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا الفوز هو انعكاس للرؤية الاستراتيجية التي نتبناها لتقديم خدمات قضائية مبتكرة تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتواكب رؤية دبي المستقبلية، وإن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجًا لجهودنا، بل أيضًا مسؤولية تحفزنا لمواصلة تطوير خدماتنا بما يعزز القيم المؤسسية للعدالة والمساواة والكفاءة.وأشار مدير محاكم دبي إلى أن نهج دبي الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، أصبحت المدينة نموذجًا عالميًا يحتذى به، ومحاكم دبي، كجزء من هذه الرؤية، تستمر في تقديم خدمات تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميز القضائي، مرتكزة على الابتكار والاستدامة والكفاءة.اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز لتعويض النقص... دولة عربية تغرق سوقها بـ720 طنا من القهوة
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي

مدينة عربية تفوز بـ4 أوسمة في "جوائز ستيفي العالمية 2024"

12:37 GMT 20.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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حققت مدينة عربية إنجازا جديدا بحصولها على أربعة أوسمة خلال مشاركتها في حفل "جوائز ستيفي العالمية 2024"، في مدينة إسطنبول التركية.
وفازت محاكم دبي بأربعة أوسمة في الدورة الحادية والعشرين لـ"جوائز ستيفي العالمية لعام 2024"، في مدينة إسطنبول، التي تعد إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والابتكار في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية "وام".

وحصدت محاكم دبي الميدالية الذهبية عن فئة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما حصلت على الميدالية الفضية عن فئة الإنجازات في الموارد البشرية، وحازت القاضي الدكتورة حمدة السويدي على الميدالية الفضية عن فئة المرأة وجاءت الميدالية البرونزية عن فئة إسعاد المتعاملين وخدمة العملاء.

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وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا الفوز هو انعكاس للرؤية الاستراتيجية التي نتبناها لتقديم خدمات قضائية مبتكرة تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتواكب رؤية دبي المستقبلية، وإن هذا الإنجاز ليس فقط تتويجًا لجهودنا، بل أيضًا مسؤولية تحفزنا لمواصلة تطوير خدماتنا بما يعزز القيم المؤسسية للعدالة والمساواة والكفاءة.

وأضاف السويدي أن جوائز "ستيفي" تشكل شهادة عالمية على ريادة محاكم دبي في تحقيق التميز المؤسسي والابتكار المستدام، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم المجتمع وتدعم تطلعات قيادتنا الرشيدة، وهي شهادة على التزام دبي المستمر بالريادة في جميع المجالات.

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وأشار مدير محاكم دبي إلى أن نهج دبي الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، أصبحت المدينة نموذجًا عالميًا يحتذى به، ومحاكم دبي، كجزء من هذه الرؤية، تستمر في تقديم خدمات تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميز القضائي، مرتكزة على الابتكار والاستدامة والكفاءة.

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