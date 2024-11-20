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مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
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اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز
اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، عن اكتشاف احتياطيات جديدة في حقل الريشة، تقدَّر بنحو 14.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب تقديرات شركة شلمبرجيه، من المتوقع استخراج نحو 6.65 تريليونات قدم مكعبة، وأن عملية استغلال هذا الغاز يتطلب برنامج حفر مكثف.يُذكر أن الغاز الطبيعي أسهم خلال العام الماضي 2023 بنسبة 61.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الأردن، مقارنة بنسبة 68% في عام 2022، وفقا لموقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20241113/فرس-الرهان-معلومات-تكشف-لأول-مرة-عن-حقل-الريشة-الأردني-1094753169.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن

اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز

11:43 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، عن اكتشاف احتياطيات جديدة في حقل الريشة، تقدَّر بنحو 14.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وبحسب تقديرات شركة شلمبرجيه، من المتوقع استخراج نحو 6.65 تريليونات قدم مكعبة، وأن عملية استغلال هذا الغاز يتطلب برنامج حفر مكثف.

ومن المقرر أن تمثّل الكميات الجديدة المكتشفة في الحقل الوحيد المنتج للغاز الطبيعي في البلاد، نقلة مهمة في تاريخ قطاع الطاقة في المملكة، التي تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج.

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وتستهدف خطط الحكومة في المملكة، إلى تعزيز إنتاج الحقل الغازي، الذي يقع على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف و500 كيلومتر مربع، من خلال حفر آبار جديدة خلال العامين الجاري والمقبل 2024 و2025.

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يُذكر أن الغاز الطبيعي أسهم خلال العام الماضي 2023 بنسبة 61.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الأردن، مقارنة بنسبة 68% في عام 2022، وفقا لموقع "الطاقة".
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