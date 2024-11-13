https://sarabic.ae/20241113/فرس-الرهان-معلومات-تكشف-لأول-مرة-عن-حقل-الريشة-الأردني-1094753169.html
"فرس الرهان"... معلومات تكشف لأول مرة عن حقل "الريشة" الأردني
"فرس الرهان"... معلومات تكشف لأول مرة عن حقل "الريشة" الأردني
سبوتنيك عربي
يمثل حقل الريشة المصدر الوحيد لإنتاج الغاز الطبيعي في الأردن، الذي يسعى لزيادة قدرته الإنتاجية حتى 2025 في ظل استيراد البلاد لنحو 90 في المئة من احتياجاتها من... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T09:11+0000
2024-11-13T09:11+0000
2024-11-13T10:28+0000
مجتمع
اقتصاد
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094749387_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_1f0f0137d0d4998f56993aeff4eea5c9.jpg
كشفت تقديرات رسمية أردنية أن حقل الريشة للغاز الطبيعي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 10 تريليونات قدم مكعب، ما يجعله بمثابة "فرس الرهان" بالنسبة للمملكة.وفي الـ8 من نوفمبر/ تشرين الحالي، قالت وزارة الطاقة الأردنية إنه سيتم كشف تفاصيل جديدة عن المشروع خلال أسبوعين.ويرجع تاريخ اكتشاف حقل "الريشة" إلى عام 1986، حيث يقع في شمال شرق المملكة، على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف و500 كيلومتر مربع، بمحاذاة الحدود السورية والعراقية والسعودية، بحسب منصة الطاقة المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج الحقل بدء بعد 3 سنوات من الاكتشاف.وفي ذلك الحين تم توجيه الإنتاج إلى قطاع الكهرباء وأصبحت محطة "الريشة" الكهربائية التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة عمّان، تعتمد عليه.وكان الحقل يتبع سلطة المصادر الطبيعية حتى 1995، حتى تم تأسيس شركة البترول الوطنية، المملوكة للحكومة بنسبة 99.92 في المئة.في 2010، وقع الأردن اتفاقًا مع شركة النفط البريطانية "بي بي" لتصبح شريكًا استراتيجيًا في امتياز الحقل الريشة.وفي 2014، أعادت الشركة البريطانية حصتها في الحقل بعدما فشلت في زيادة إنتاج الحقل بدعوى محدودية الاحتياطيات، رغم أن التقديرات السابقة كانت تتحدث عن 300 مليار متر مكعب، قبل أن يتم الإعلان عن الاكتشافات الأخيرة.وبحسب بيانات الإنتاج، فإن الحقل سجل إنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا في 2023.وبلغ حجم مبيعات الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء منه عام 2022، نحو 5 مليارات دولار.يذكر أن إجمالي إنتاج الحقل منذ بدء إنتاجه عام 1989 حتى 2019، كان يقدر بنحو 224 مليار قدم مكعب.
https://sarabic.ae/20240626/الأردن-يؤكد-تغطية-احتياجات-النظام-الكهربائي-من-الغاز-لعشرات-السنين-1090205915.html
https://sarabic.ae/20241028/غاز-مصر-تعتزم-تزويد-المدن-الصناعية-في-الأردن-بالغاز-الطبيعي--1094250730.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0d/1094749387_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb9e01665ddee3e4235886af7700c4ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق
اقتصاد, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق
"فرس الرهان"... معلومات تكشف لأول مرة عن حقل "الريشة" الأردني
09:11 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 13.11.2024)
يمثل حقل الريشة المصدر الوحيد لإنتاج الغاز الطبيعي في الأردن، الذي يسعى لزيادة قدرته الإنتاجية حتى 2025 في ظل استيراد البلاد لنحو 90 في المئة من احتياجاتها من الخارج.
كشفت تقديرات رسمية أردنية أن حقل الريشة للغاز الطبيعي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 10 تريليونات قدم مكعب، ما يجعله بمثابة "فرس الرهان" بالنسبة للمملكة.
وفي الـ8 من نوفمبر/ تشرين الحالي، قالت وزارة الطاقة الأردنية إنه سيتم كشف تفاصيل جديدة عن المشروع خلال أسبوعين.
ويرجع تاريخ اكتشاف حقل "الريشة" إلى عام 1986، حيث يقع في شمال شرق المملكة، على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف و500 كيلومتر مربع، بمحاذاة الحدود السورية والعراقية والسعودية، بحسب منصة الطاقة المتخصصة، التي أشارت إلى أن إنتاج الحقل بدء بعد 3 سنوات من الاكتشاف.
وفي ذلك الحين تم توجيه الإنتاج
إلى قطاع الكهرباء وأصبحت محطة "الريشة" الكهربائية التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة عمّان، تعتمد عليه.
وكان الحقل يتبع سلطة المصادر الطبيعية حتى 1995، حتى تم تأسيس شركة البترول الوطنية، المملوكة للحكومة بنسبة 99.92 في المئة.
في 2010، وقع الأردن اتفاقًا مع شركة النفط البريطانية "بي بي" لتصبح شريكًا استراتيجيًا في امتياز الحقل الريشة.
وفي 2014، أعادت الشركة البريطانية حصتها في الحقل بعدما فشلت في زيادة إنتاج الحقل بدعوى محدودية الاحتياطيات، رغم أن التقديرات السابقة كانت تتحدث عن 300 مليار متر مكعب، قبل أن يتم الإعلان عن الاكتشافات الأخيرة.
وبحسب بيانات الإنتاج، فإن الحقل سجل إنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا في 2023.
وبلغ حجم مبيعات الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء
منه عام 2022، نحو 5 مليارات دولار.
يذكر أن إجمالي إنتاج الحقل منذ بدء إنتاجه عام 1989 حتى 2019، كان يقدر بنحو 224 مليار قدم مكعب.