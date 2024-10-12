https://sarabic.ae/20241012/اكتشاف-أثري-عمره-5-آلاف-عام-في-الصين-1093693502.html
اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين
اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء آثار صينيون هيكلا منحوتا على شكل تنين داخل مقبرة حجرية في أعماق إحدى المناطق الجبلية شمالي البلاد. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T20:35+0000
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وتوصل العلماء إلى أن التنين المكتشف منحوت من نوع من الأحجار الكريمة يطلق عليه اسم "اليشم"، حيث تم التوصل إليه مع مجموعة أخرى من الآثار بمنطقة منغوليا ذاتية الحكم، شمالي الصين.وكان التنين، الذي يقدر عمره بـ5 آلاف عام، ضمن 100 قطعة أثرية منحوتة من ذات الحجر الكريم، وهو بحجم كف اليد، وهو يمثل أقدم تمثال منحوت من هذا النوع تم اكتشافه حتى الآن.وكشف العلماء أن طول التمثال 15 سم وعرضه 9.5 سم بينما يصل سمكه إلى 3 سم، لكن ملامحه تختلف عن ملامح التنين المتعارف عليها في العصر الحديث، بحسب وسائل إعلام صينية قالت إنه يحمل رأس خنزير.هذا الاكتشاف الأثري يسلط الضوء على منحوتات اليشم، التي كانت منتشرة في الثقافة القديمة شمالي الصين منذ نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف و500 عام.كما ضمت الاكتشافات منحوتات على شكل تيجان وأدوات وحلي وزينة يعتقد العلماء أنها كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة في تلك الفترة.
https://sarabic.ae/20240826/التنين-الفضي-تقليد-صيني-طريف-فيديو--1092117141.html
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منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين
اكتشف علماء آثار صينيون هيكلا منحوتا على شكل تنين داخل مقبرة حجرية في أعماق إحدى المناطق الجبلية شمالي البلاد.
وتوصل العلماء إلى أن التنين المكتشف
منحوت من نوع من الأحجار الكريمة يطلق عليه اسم "اليشم"، حيث تم التوصل إليه مع مجموعة أخرى من الآثار بمنطقة منغوليا ذاتية الحكم، شمالي الصين.
وكان التنين، الذي يقدر عمره بـ5 آلاف عام، ضمن 100 قطعة أثرية منحوتة من ذات الحجر الكريم، وهو بحجم كف اليد، وهو يمثل أقدم تمثال منحوت من هذا النوع تم اكتشافه حتى الآن.
وكشف العلماء أن طول التمثال
15 سم وعرضه 9.5 سم بينما يصل سمكه إلى 3 سم، لكن ملامحه تختلف عن ملامح التنين المتعارف عليها في العصر الحديث، بحسب وسائل إعلام صينية قالت إنه يحمل رأس خنزير.
هذا الاكتشاف الأثري
يسلط الضوء على منحوتات اليشم، التي كانت منتشرة في الثقافة القديمة شمالي الصين منذ نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف و500 عام.
كما ضمت الاكتشافات منحوتات على شكل تيجان وأدوات وحلي وزينة يعتقد العلماء أنها كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة في تلك الفترة.