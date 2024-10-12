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شؤون عسكرية
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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https://sarabic.ae/20241012/اكتشاف-أثري-عمره-5-آلاف-عام-في-الصين-1093693502.html
اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين
اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء آثار صينيون هيكلا منحوتا على شكل تنين داخل مقبرة حجرية في أعماق إحدى المناطق الجبلية شمالي البلاد. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
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وتوصل العلماء إلى أن التنين المكتشف منحوت من نوع من الأحجار الكريمة يطلق عليه اسم "اليشم"، حيث تم التوصل إليه مع مجموعة أخرى من الآثار بمنطقة منغوليا ذاتية الحكم، شمالي الصين.وكان التنين، الذي يقدر عمره بـ5 آلاف عام، ضمن 100 قطعة أثرية منحوتة من ذات الحجر الكريم، وهو بحجم كف اليد، وهو يمثل أقدم تمثال منحوت من هذا النوع تم اكتشافه حتى الآن.وكشف العلماء أن طول التمثال 15 سم وعرضه 9.5 سم بينما يصل سمكه إلى 3 سم، لكن ملامحه تختلف عن ملامح التنين المتعارف عليها في العصر الحديث، بحسب وسائل إعلام صينية قالت إنه يحمل رأس خنزير.هذا الاكتشاف الأثري يسلط الضوء على منحوتات اليشم، التي كانت منتشرة في الثقافة القديمة شمالي الصين منذ نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف و500 عام.كما ضمت الاكتشافات منحوتات على شكل تيجان وأدوات وحلي وزينة يعتقد العلماء أنها كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة في تلك الفترة.
https://sarabic.ae/20240826/التنين-الفضي-تقليد-صيني-طريف-فيديو--1092117141.html
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منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين

20:35 GMT 12.10.2024
© AP Photoصورة تنين الصين
صورة تنين الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اكتشف علماء آثار صينيون هيكلا منحوتا على شكل تنين داخل مقبرة حجرية في أعماق إحدى المناطق الجبلية شمالي البلاد.
وتوصل العلماء إلى أن التنين المكتشف منحوت من نوع من الأحجار الكريمة يطلق عليه اسم "اليشم"، حيث تم التوصل إليه مع مجموعة أخرى من الآثار بمنطقة منغوليا ذاتية الحكم، شمالي الصين.
تقليد شعبي في الصين يعرف بـالتنين الفضي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
مجتمع
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
26 أغسطس, 19:34 GMT
وكان التنين، الذي يقدر عمره بـ5 آلاف عام، ضمن 100 قطعة أثرية منحوتة من ذات الحجر الكريم، وهو بحجم كف اليد، وهو يمثل أقدم تمثال منحوت من هذا النوع تم اكتشافه حتى الآن.
وكشف العلماء أن طول التمثال 15 سم وعرضه 9.5 سم بينما يصل سمكه إلى 3 سم، لكن ملامحه تختلف عن ملامح التنين المتعارف عليها في العصر الحديث، بحسب وسائل إعلام صينية قالت إنه يحمل رأس خنزير.
هذا الاكتشاف الأثري يسلط الضوء على منحوتات اليشم، التي كانت منتشرة في الثقافة القديمة شمالي الصين منذ نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف و500 عام.
كما ضمت الاكتشافات منحوتات على شكل تيجان وأدوات وحلي وزينة يعتقد العلماء أنها كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة في تلك الفترة.
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