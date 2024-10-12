https://sarabic.ae/20241012/اكتشاف-أثري-عمره-5-آلاف-عام-في-الصين-1093693502.html

اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين

اكتشاف أثري عمره 5 آلاف عام في الصين

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء آثار صينيون هيكلا منحوتا على شكل تنين داخل مقبرة حجرية في أعماق إحدى المناطق الجبلية شمالي البلاد. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T20:35+0000

2024-10-12T20:35+0000

2024-10-12T20:35+0000

مجتمع

منوعات

الصين

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093693099_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1db6703b074a317355cf891b6eac59f.jpg

وتوصل العلماء إلى أن التنين المكتشف منحوت من نوع من الأحجار الكريمة يطلق عليه اسم "اليشم"، حيث تم التوصل إليه مع مجموعة أخرى من الآثار بمنطقة منغوليا ذاتية الحكم، شمالي الصين.وكان التنين، الذي يقدر عمره بـ5 آلاف عام، ضمن 100 قطعة أثرية منحوتة من ذات الحجر الكريم، وهو بحجم كف اليد، وهو يمثل أقدم تمثال منحوت من هذا النوع تم اكتشافه حتى الآن.وكشف العلماء أن طول التمثال 15 سم وعرضه 9.5 سم بينما يصل سمكه إلى 3 سم، لكن ملامحه تختلف عن ملامح التنين المتعارف عليها في العصر الحديث، بحسب وسائل إعلام صينية قالت إنه يحمل رأس خنزير.هذا الاكتشاف الأثري يسلط الضوء على منحوتات اليشم، التي كانت منتشرة في الثقافة القديمة شمالي الصين منذ نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف و500 عام.كما ضمت الاكتشافات منحوتات على شكل تيجان وأدوات وحلي وزينة يعتقد العلماء أنها كانت جزءا من طقوس الدفن المتبعة في تلك الفترة.

https://sarabic.ae/20240826/التنين-الفضي-تقليد-صيني-طريف-فيديو--1092117141.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار