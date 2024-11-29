https://sarabic.ae/20241129/-بقيمة-تتجاوز-80-مليار-دولار-أمريكي-اكتشاف-كمية-ضخمة-من-الذهب-في-إحدى-الدول---1095310017.html

بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار أمريكي... اكتشاف كمية ضخمة من الذهب في إحدى الدول

بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار أمريكي... اكتشاف كمية ضخمة من الذهب في إحدى الدول

سبوتنيك عربي

تم اكتشاف رواسب من خام الذهب عالي الجودة تحتوي على حوالي 1000 طن متري (1100 طن أمريكي) من المعدن الثمين في إحدى الدول الآسيوية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T07:32+0000

2024-11-29T07:32+0000

2024-11-29T07:32+0000

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم

سبائك ذهب

سبيكة ذهب

الصين

مجتمع

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/15/1095056436_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17dc6cebae63e86c1724867b05f250a9.jpg

كشفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، عن العثور على كميات كبيرة من خام الذهب وسط البلاد. وأعلن المكتب الجيولوجي لمقاطعة هونان عن اكتشاف 40 عرقًا ذهبيًا على عمق 2 كيلومتر (1.2 ميل) في مقاطعة بينججيانغ شمال شرق هونان.يعتقد أن هذه وحدها تحتوي على 300 طن متري من الذهب، مع وجود نماذج ثلاثية الأبعاد تشير إلى أنه قد يتم العثور على احتياطيات إضافية على عمق 3 كيلومترات.تشير عينات الصخور إلى أن كل طن متري من الخام قد يحتوي على نحو 138 غرامًا (حوالي 5 أونصات) من الذهب، وهو مستوى غير عادي من الجودة مع الأخذ في الاعتبار أن الخام المستخرج من المناجم تحت الأرض يعتبر عالي الجودة إذا كان يحتوي على أكثر من 8 غرامات. تشير العينات الأساسية المأخوذة حول محيط موقع هونان إلى أن الرواسب قد تمتد إلى ما هو أبعد من التوقعات الأولية، مما يجعل الخزان الموجود تحت تربته غنيمة حقيقية.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، تهيمن الصين على سوق الذهب العالمية باحتياطيات يُعتقد أنها تتجاوز 2000 طن، في وقت سابق من عام 2024، حيث تساهم صناعة التعدين لديها بنحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي.العثور على كنز فريد من المجوهرات الذهبية في روسيا... صورأهديت لقبطان أنقذ 700 شخص... بيع "ساعة تيتانيك" بمبلغ ضخم

https://sarabic.ae/20241120/إنتاج-سبيكة-ذهب-بوزن-قياسي-في-مدينة-عربية-1095018502.html

https://sarabic.ae/20241113/تحرك-في-منجم-ذهب-مصري-يدفع-الناتج-القومي-للبلاد---1094754631.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, سبائك ذهب, سبيكة ذهب, الصين, الأخبار