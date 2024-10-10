https://sarabic.ae/20241010/اكتشاف-ثروة-ضخمة-من-النحاس-الثمين-في-دولة-عربية----1093603617.html

اكتشاف ثروة ضخمة من النحاس الثمين في دولة عربية

اكتشاف ثروة ضخمة من النحاس الثمين في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشفت شركة بريطانية عن نتائج وصفتها بـ"المشجعة" حول ثروة ضخمة من النحاس الثمين في إحدى الدول العربية. 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T08:28+0000

2024-10-10T08:28+0000

2024-10-10T08:28+0000

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وصرحت شركة "أتريان بي إل سي" البريطانية، عن نتائج وصفتها بـ"المشجعة"، في إطار مشروع النحاس "جبيلت إيست" التابع لها، في المغرب.ويقع المشروع على بعد نحو 35 كيلومترا شمال شرق مدينة مراكش، وعلى بعد 15 كيلومترا من خط السكة الحديدية المؤدي إلى مدينة الدار البيضاء الساحلية.وأشارت الشركة إلى أن أعمالها الأخيرة أسفرت عن اكتشاف مناطق جديدة عدة غنية بالمعادن، بما في ذلك عينة تحتوي على 9.25% من النحاس، موضحة أنه تم الحصول عليها من منطقة غير مستكشفة من قبل، وهو ما يعزز تأكيد الجودة العالية للعينات، التي تم اكتشافها سابقا من قبل الشركة.وقال رئيس الشركة تشارلز براي: "نحن متحمسون للإعلان عن نتائج مشجعة جديدة للنحاس من أعمال الحقل الأخيرة في "جبليت إيست"، بما في ذلك تحديد أهداف لعروق الكوارتز- كربونات تحت غطاء رقيق من التربة"، ونوّه إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى "احتمال وجود حزمة واسعة من العروق تصل إلى 120 مترا ضمن منطقة مشروع "جبليت إيست".وبحسب الشركة البريطانية، فإن أبرز الاكتشافات الحديثة متعلقة بعروق كربونات الـ"كوارتز" تحتوي على ما يصل إلى 9.25% من النحاس على مستوى عروق معزولة بارزة ضمن منطقة مغطاة بتربة رقيقة، كما تم العثور كذلك على عروق جديدة تحتوي على ما يصل إلى 2.09% و0.88% من النحاس، عملت الشركة على تتبعها بشكل متقطع على امتداد 450 مترا.وأضافت الشركة أنه تم توسيع منطقة عروق كربونات الكوارتز ذات الأولوية لمسافة جانبية بنحو 250 مترا لتصل إلى 3.25 كيلومتر، حيث أظهرت الاكتشافات الجديدة ما يصل إلى 0.56% من النحاس، بينما أظهرت العينات السابقة ما يصل إلى 4.43% النحاس. وبرزت عدة عروق على السطح بمساحة تصل إلى 120 مترا ضمن الرسوبيات أو الغطاء التربوي المحيط بالمنطقة الرئيسية للعروق.وأكدت الشركة البريطانية أنه سيتم إجراء مسح مغناطيسي أرضي على الأهداف ذات الأولوية في مشروع "جبليت إيست"، خلال الربع الرابع من عام 2024، بواسطة جهاز "جيم سيستمز أوفريوزر ماغنيتوميتر"، الذي سيتم اقتناؤه من قبل الشركة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ المسح من قبل فريق داخلي ذو خبرة دولية.يُذكر أن مشروع "جبليت إيست"، الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرق منجم النحاس التاريخي "بير النحاس"، وعلى بعد 14 كيلومترا شمال مشروع الشركة الفضي - الرصاصي "جفرا"، يغطي مساحة 73.6 كيلومتر مربع، ويشمل 5 تراخيص مع سهولة الوصول إليه عبر طرق معبدة وشبكة من المسارات الصغيرة، بالهضاب الغربية، وهي منطقة تعتبر ذات إمكانيات كبيرة لاكتشاف رواسب الكبريتيد الضخمة البركانية والمعادن الأساسية والنحاس المترسبة في العروق.حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموضمعلومات حول ميدالية جائزة "ليو تولستوي الدولية السلام"

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اقتصاد, منوعات, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, النحاس, النحاس, معادن, معادن نادرة, معادن ثمينة