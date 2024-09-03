https://sarabic.ae/20240903/علماء-الذهب-الطبيعي-يظهر-على-شكل-قطع-في-أماكن-الزلازل-1092333846.html

علماء: الذهب الطبيعي يظهر على شكل قطع في أماكن الزلازل

علماء: الذهب الطبيعي يظهر على شكل قطع في أماكن الزلازل

سبوتنيك عربي

توصل علماء من جامعة "موناش" في أستراليا، إلى سبب ظهور بعض كتل الذهب بعد حدوث زلازل أو هزات أرضية خفيفة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T08:31+0000

2024-09-03T08:31+0000

2024-09-03T08:31+0000

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تحت ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة للغاية، تحمل المياه التي يتم ضغطها من أعماق قشرة الأرض الغازات المذابة والمعادن إلى السطح مع كل زلزال وهزة أرضية.حيث تشكل طبقات ثاني أكسيد السيليكون المتبلور المدفونة، والمعروفة باسم الكوارتز، أرضًا خصبة لتعدين الذهب، إذ تترسب كلتا المادتين في ظل ظروف متشابهة.ويعد ثاني أكسيد السيليكون (الكوارتز) مادة فريدة تنتج جهدًا عند الضغط عليه، وهي ظاهرة تُعرف باسم "التأثير الكهروضغطي".كعنصر، لا يذوب الذهب بسهولة في الماء، مما يجعل من النادر العثور على تركيزات أعلى من جزء واحد في المليون. من ناحية أخرى، تمثل رواسب الذهب درجة عالية من التخصيب.ويمكن لعدد من العمليات الجيولوجية والبيولوجية أن تتسبب في تراكم كتل كبيرة من خام الذهب في بعض المواقع. ومع كل اهتزاز لقشرة الأرض، ستتشقق طبقات الكوارتز بتيارات ثابتة، وتؤدي إلى ظهور كتل من الذهب.ويوضح فويسي: "تختلف ترددات الموجات الزلزالية للزلازل بشكل كبير بناءً على الحجم وتكوين الصخور، ولكنها تتراوح من 1 هرتز إلى أكثر من 20 هرتز"، ويضيف: "ويمكن لكل من هذه الموجات تشويه بلورة الكوارتز والتسبب في بناء جهد كهروضغطي".وضع الباحثون عشرات البلاطات الصغيرة من الكوارتز المقطوعة من بلورات طبيعية في محاليل مائية من الذهب. ثم تم هز نصف البلاطات 20 مرة في الثانية لمدة ساعة، مما أدى إلى إنتاج جهد يتراوح بين 0.4 و1.4 فولت. وترك النصف الآخر بمفرده في محاليل الذهب ليكون بمثابة ضوابط (ثابت).وأظهرت الاختبارات اللاحقة باستخدام بلاطات الكوارتز المرقطة بشكل طبيعي بحبيبات الذهب، أن قطع الكوارتز الصغيرة تخصبت بشكل أكبر في محاليل الذهب عند تطبيق الضغط. وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن ما تم محاكاته في المختبر باستخدام محاليل مركزة وفترات طويلة من الاهتزاز، سيستغرق بالطبع وقتًا أطول بكثير في العالم الحقيقي مع المحاليل المخففة والهزات العرضية. ومع ذلك، على المقاييس الزمنية الجيولوجية، يمكن أن تكون العملية سريعة نسبيًا. علماء روس يكتشفون طريقة لتدمير النيازك الحديدية6 كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام

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علوم, الأرض, كوكب الأرض, زلزال, استخراج الذهب, جيولوجيا