https://sarabic.ae/20241004/حل-لغز-البومة-الذهبية-في-فرنسا-بعد-31-عاما-من-الغموض---1093431761.html

حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض

حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض

سبوتنيك عربي

أُعلن الخميس الماضي عن حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا، بعد أن كشف مبتكر اللغز ميشيل بيكر، عن الفائز. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T12:40+0000

2024-10-04T12:40+0000

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"البومة الذهبية" هي منحوتة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة والذهب، ومرصعة بالألماس. وقُدرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو. والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها."البومة الذهبية"، هي لعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا استمرت 31 عاما، ودُفنت المنحوتة، في أبريل/ نيسان 1993، في مكان يتعين تحديده من خلال استخدام 11 لغزا طُرحت في كتاب بعنوان "على مسار البومة الذهبية".مبتكر اللغز هو ريجي أوزير، وهو مؤلف كتب عن التسويق اتخذ من ماكس فالنتان اسما مستعارا له حتى لا يتعرض للمضايقة. وظهر علنا مرات عدة وكان يضع قناعا على وجهه.وقد صمم ميشيل بيكر التمثال الذي صنعه صائغ، وعرض اللغز في برامج تلفزيونية حلّ فيها ضيفا، من دون أن يعرف حله.وكتب ميشيل بيكر في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة "ديسكور": "نؤكد أنه تم حل لغز البومة الذهبية الليلة الماضية". وقال لجميع اللاعبين الذين يعتقدون أن الحل بين أياديهم "لا تذهبوا للحفر! نحن نتحقق من صحة الحل المقترح".ويبدو أن إعادة إطلاق اللعبة عبر منصة "ديسكور"، مع أدلة إضافية، قد أتاحت حلها.اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر"الفتاة ذات القرط"... علماء يكتشفون سبب أسرها للعقول... فيديو

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