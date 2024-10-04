حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241004/حل-لغز-البومة-الذهبية-في-فرنسا-بعد-31-عاما-من-الغموض---1093431761.html
حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض
حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض
سبوتنيك عربي
أُعلن الخميس الماضي عن حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا، بعد أن كشف مبتكر اللغز ميشيل بيكر، عن الفائز. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T12:40+0000
2024-10-04T12:40+0000
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"البومة الذهبية" هي منحوتة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة والذهب، ومرصعة بالألماس. وقُدرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو. والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها."البومة الذهبية"، هي لعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا استمرت 31 عاما، ودُفنت المنحوتة، في أبريل/ نيسان 1993، في مكان يتعين تحديده من خلال استخدام 11 لغزا طُرحت في كتاب بعنوان "على مسار البومة الذهبية".مبتكر اللغز هو ريجي أوزير، وهو مؤلف كتب عن التسويق اتخذ من ماكس فالنتان اسما مستعارا له حتى لا يتعرض للمضايقة. وظهر علنا مرات عدة وكان يضع قناعا على وجهه.وقد صمم ميشيل بيكر التمثال الذي صنعه صائغ، وعرض اللغز في برامج تلفزيونية حلّ فيها ضيفا، من دون أن يعرف حله.وكتب ميشيل بيكر في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة "ديسكور": "نؤكد أنه تم حل لغز البومة الذهبية الليلة الماضية". وقال لجميع اللاعبين الذين يعتقدون أن الحل بين أياديهم "لا تذهبوا للحفر! نحن نتحقق من صحة الحل المقترح".ويبدو أن إعادة إطلاق اللعبة عبر منصة "ديسكور"، مع أدلة إضافية، قد أتاحت حلها.اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر"الفتاة ذات القرط"... علماء يكتشفون سبب أسرها للعقول... فيديو
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منوعات, أخبار فرنسا , لغز, لغز, ألغاز
منوعات, أخبار فرنسا , لغز, لغز, ألغاز

حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا بعد 31 عاما من الغموض

12:40 GMT 04.10.2024
© Photo / Xصورة للغز البومة الذهبية
صورة للغز البومة الذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
أُعلن الخميس الماضي عن حل لغز "البومة الذهبية" في فرنسا، بعد أن كشف مبتكر اللغز ميشيل بيكر، عن الفائز.
"البومة الذهبية" هي منحوتة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة والذهب، ومرصعة بالألماس. وقُدرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو. والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها.
"البومة الذهبية"، هي لعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا استمرت 31 عاما، ودُفنت المنحوتة، في أبريل/ نيسان 1993، في مكان يتعين تحديده من خلال استخدام 11 لغزا طُرحت في كتاب بعنوان "على مسار البومة الذهبية".
مبتكر اللغز هو ريجي أوزير، وهو مؤلف كتب عن التسويق اتخذ من ماكس فالنتان اسما مستعارا له حتى لا يتعرض للمضايقة. وظهر علنا مرات عدة وكان يضع قناعا على وجهه.
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وقد صمم ميشيل بيكر التمثال الذي صنعه صائغ، وعرض اللغز في برامج تلفزيونية حلّ فيها ضيفا، من دون أن يعرف حله.
وكتب ميشيل بيكر في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة "ديسكور": "نؤكد أنه تم حل لغز البومة الذهبية الليلة الماضية". وقال لجميع اللاعبين الذين يعتقدون أن الحل بين أياديهم "لا تذهبوا للحفر! نحن نتحقق من صحة الحل المقترح".
ويبدو أن إعادة إطلاق اللعبة عبر منصة "ديسكور"، مع أدلة إضافية، قد أتاحت حلها.
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